"Это наш гражданин": В МИД Украины пообещали поддержку задержанному в Грузии Саакашвили
Для обсуждения этого вопроса в ведомство был вызван грузинский посол.
Фото © ТАСС / Архип Верещагин
Киев окажет задержанному в Тбилиси Михаилу Саакашвили всю необходимую поддержку, поскольку он является гражданином Украины. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, представитель Посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, и с ним будет это всё обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", — сказал он в эфире телеканала "Дом".
Напомним, в конце сентября Михаил Саакашвили заявил, что купил билет в Грузию, где он объявлен в розыск. Накануне стало известно о его задержании, причём официально границу он так и не пересекал. Как такое могло произойти, сейчас выясняют правоохранители. Сам Саакашвили помещён в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В правящей партии страны заявили, что он готовил госпереворот в Грузии. Политику грозит девять лет тюрьмы.
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