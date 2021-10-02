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"Это наш гражданин": В МИД Украины пообещали поддержку задержанному в Грузии Саакашвили

Для обсуждения этого вопроса в ведомство был вызван грузинский посол.

2 октября, 08:51
<p>Фото © ТАСС / Архип Верещагин</p>

Фото © ТАСС / Архип Верещагин

Киев окажет задержанному в Тбилиси Михаилу Саакашвили всю необходимую поддержку, поскольку он является гражданином Украины. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, представитель Посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, и с ним будет это всё обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

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Напомним, в конце сентября Михаил Саакашвили заявил, что купил билет в Грузию, где он объявлен в розыск. Накануне стало известно о его задержании, причём официально границу он так и не пересекал. Как такое могло произойти, сейчас выясняют правоохранители. Сам Саакашвили помещён в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В правящей партии страны заявили, что он готовил госпереворот в Грузии. Политику грозит девять лет тюрьмы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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