"Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, представитель Посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, и с ним будет это всё обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", — сказал он в эфире телеканала "Дом".