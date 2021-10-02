Трамп через суд хочет добиться восстановления своего Twitter-аккаунта
На страничку бывшего американского президента в соцсети было подписано более 88 миллионов человек.
Фото © Facebook / Donald J. Trump
Экс-президент США Дональд Трамп направил через своих адвокатов обращение в федеральный суд штата Флорида с просьбой временно разблокировать его Twitter-аккаунт. Политик запросил такие условия, пока добивается полного восстановления страницы.
В исковом заявлении говорится, что Twitter имеет в Соединённых Штатах "неизмеримую, исторически беспрецедентную и опасную для открытых демократических дебатов степень власти и контроля над политическим дискурсом", сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.
Администраторы популярной соцсети отказались от каких-либо комментариев по этому поводу. На страничку Дональда Трампа в Twitter ранее было подписано более 88 миллионов человек.
Ранее Трамп раскритиковал мемуары "озлобленной" экс-сотрудницы Белого дома. Стефани Гришэм распространяет "обидную и недостоверную" информацию, за что получает деньги от "леворадикальных издательств", утверждает бывший глава Штатов.
Комментариев: 0