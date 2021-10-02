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Трамп через суд хочет добиться восстановления своего Twitter-аккаунта

На страничку бывшего американского президента в соцсети было подписано более 88 миллионов человек.

2 октября, 08:46
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald J. Trump</a></p>

Фото © Facebook / Donald J. Trump

Экс-президент США Дональд Трамп направил через своих адвокатов обращение в федеральный суд штата Флорида с просьбой временно разблокировать его Twitter-аккаунт. Политик запросил такие условия, пока добивается полного восстановления страницы.

В исковом заявлении говорится, что Twitter имеет в Соединённых Штатах "неизмеримую, исторически беспрецедентную и опасную для открытых демократических дебатов степень власти и контроля над политическим дискурсом", сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Администраторы популярной соцсети отказались от каких-либо комментариев по этому поводу. На страничку Дональда Трампа в Twitter ранее было подписано более 88 миллионов человек.

Ранее Трамп раскритиковал мемуары "озлобленной" экс-сотрудницы Белого дома. Стефани Гришэм распространяет "обидную и недостоверную" информацию, за что получает деньги от "леворадикальных издательств", утверждает бывший глава Штатов.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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