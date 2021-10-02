Доктор Мясников предупредил об опасности "эликсира молодости" от Маши Распутиной
По мнению телеврача, большая часть интернет-советов не просто глупые, а опасные.
Фото © Instagram / drmyasnikov.ru
Совет певицы Маши Распутиной пить по шесть стаканов тёплой воды натощак с добавлением перекиси водорода для сохранения молодости вреден для здоровья, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
"Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо", — предупредил он в эфире онлайн-платформы "Смотрим".
По мнению Мясникова, большая часть интернет-советов "глупые, а то и опасные". Лучший способ сохранить молодость — это спорт, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание.
Ранее биологи обнаружили "эликсир молодости" в сибирской пихте, которая может очищать организм человека от "клеточного мусора", запуская процесс аутофагии. Оказалось, что клетки деревьев, живущих по четыре тысячи лет, не отличаются по состоянию от молодых благодаря содержащимся в стволах и корнях терпенам.
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