Доктор Мясников предупредил об опасности "эликсира молодости" от Маши Распутиной

Совет певицы Маши Распутиной пить по шесть стаканов тёплой воды натощак с добавлением перекиси водорода для сохранения молодости вреден для здоровья, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо", — предупредил он в эфире онлайн-платформы "Смотрим".

По мнению Мясникова, большая часть интернет-советов "глупые, а то и опасные". Лучший способ сохранить молодость — это спорт, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание.