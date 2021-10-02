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Доктор Мясников предупредил об опасности "эликсира молодости" от Маши Распутиной

По мнению телеврача, большая часть интернет-советов не просто глупые, а опасные.

2 октября, 08:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drmyasnikov.ru/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drmyasnikov.ru</a></p>

Фото © Instagram / drmyasnikov.ru

Совет певицы Маши Распутиной пить по шесть стаканов тёплой воды натощак с добавлением перекиси водорода для сохранения молодости вреден для здоровья, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо", — предупредил он в эфире онлайн-платформы "Смотрим".

По мнению Мясникова, большая часть интернет-советов "глупые, а то и опасные". Лучший способ сохранить молодость — это спорт, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание.

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Ранее биологи обнаружили "эликсир молодости" в сибирской пихте, которая может очищать организм человека от "клеточного мусора", запуская процесс аутофагии. Оказалось, что клетки деревьев, живущих по четыре тысячи лет, не отличаются по состоянию от молодых благодаря содержащимся в стволах и корнях терпенам.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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