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Михаил Саакашвили из тюрьмы призвал граждан Грузии идти на выборы

Жители страны 2 октября голосуют за депутатов в городские и районные собрания, а также мэров в муниципалитетах.

2 октября, 08:26

Фото © ТАСС / Бабкин Владимир

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого по приезде на родину задержали сотрудники правоохранительных органов, передал СМИ открытое письмо. В нём он обратился к гражданам с призывом принять участие в выборах в местные органы власти и отметил, что его свобода и свобода страны зависят от активности людей в ближайшие дни.

"Я очень хочу вас попросить пойти на выборы, чтобы не потерять ни один голос, а после их завершения вместе защищать результаты "референдума". Прошу вас не дрогнуть и верить до конца, что наша победа в наших руках", — цитирует его обращение гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Напомним, 2 октября в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Гражданам предстоит выбрать депутатов в городские и районные собрания, а также мэров в 64 муниципалитетах. Оппозиция надеется выиграть это голосование и начать процедуру освобождения Саакашвили.

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Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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