Михаил Саакашвили из тюрьмы призвал граждан Грузии идти на выборы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого по приезде на родину задержали сотрудники правоохранительных органов, передал СМИ открытое письмо. В нём он обратился к гражданам с призывом принять участие в выборах в местные органы власти и отметил, что его свобода и свобода страны зависят от активности людей в ближайшие дни.

"Я очень хочу вас попросить пойти на выборы, чтобы не потерять ни один голос, а после их завершения вместе защищать результаты "референдума". Прошу вас не дрогнуть и верить до конца, что наша победа в наших руках", — цитирует его обращение гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи".