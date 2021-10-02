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Лукашенко назвал провальной борьбу с ковидом в странах Запада

По данным статистики, число жертв коронавируса в Штатах уже превысило количество погибших от испанки.

2 октября, 08:24
<p>Фото © Официальный <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Республики Беларусь</p>

Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что западные страны "развалили" свою систему здравоохранения и поэтому допустили провал при лечении своих граждан в пору пандемии ковида. Он подчеркнул, что его страна, напротив, укрепляла медицину и смогла успешнее справляться с вирусом.

"Мы лечим по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения. Она даёт единый протокол: что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы [Запад] свою медицину развалили, а мы её укрепляли постоянно", — сказал он в интервью CNN.

Белый дом назвал ужасающим число жертв ковида в США

Белый дом назвал ужасающим число жертв ковида в США

Белорусский лидер отметил, что в республике с подозрением на ковид гибнет гораздо меньше людей, чем в США и Европе. По его данным, за сутки в Белоруссии умирают шесть – восемь таких пациентов. Эта информация проверяется у патологоанатомов, заверил Лукашенко.

"В Соединённых Штатах Америки тысячами гибнут. В Великобритании сотнями гибнут. И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим? На Западе вы у себя провалили лечение людей", — подытожил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста.

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Почти каждый 500-й американец умер от коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что число жертв коронавируса в США превысило количество погибших от испанки. До сих пор именно пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории Соединённых Штатов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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