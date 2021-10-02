Лукашенко назвал провальной борьбу с ковидом в странах Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что западные страны "развалили" свою систему здравоохранения и поэтому допустили провал при лечении своих граждан в пору пандемии ковида. Он подчеркнул, что его страна, напротив, укрепляла медицину и смогла успешнее справляться с вирусом.

"Мы лечим по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения. Она даёт единый протокол: что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы [Запад] свою медицину развалили, а мы её укрепляли постоянно", — сказал он в интервью CNN.

Белорусский лидер отметил, что в республике с подозрением на ковид гибнет гораздо меньше людей, чем в США и Европе. По его данным, за сутки в Белоруссии умирают шесть – восемь таких пациентов. Эта информация проверяется у патологоанатомов, заверил Лукашенко.

"В Соединённых Штатах Америки тысячами гибнут. В Великобритании сотнями гибнут. И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим? На Западе вы у себя провалили лечение людей", — подытожил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста.