Врач объяснила, почему вредно есть овсянку каждый день

"Каша красоты", или обычная овсянка, не так полезна, как считалось ранее. Диетолог Галина Барташевич уверена, что ежедневное употребление овсяной каши может спровоцировать развитие тяжёлого хронического заболевания.

Врач объяснила, что в овсянке содержатся фитаты — вещества, которые затрудняют нормальное усвоение кальция, в результате чего в организме наблюдается его недостаток. Поэтому отсутствие необходимого количества кальция неизбежно приводит к остеопорозу.

"Чтобы не допустить подобного, овсянку нужно есть не каждый день, а 2–3 раза в неделю", — рассказала диетолог в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

В качестве альтернативы на завтрак Барташевич предложила готовить блюда из гречневой или ячневой крупы, а также риса или булгура. Однако овсяное молоко, по словам медика, совсем невредный продукт. В нём содержится витамин D, который способствует росту волос и ногтей и улучшает настроение.