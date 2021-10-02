В Оренбуржье объявили награду в 1 млн рублей за данные об убийце трёх студенток

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградит одним миллионом рублей за информацию о преступнике, который зарезал трёх студенток медицинского колледжа в городе Гай. Об этом глава региона написал в Instagram.

"Принял решение о назначении вознаграждения в один миллион рублей за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. За любую информацию о лицах, причастных к убийству трёх девушек, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного", — заявил губернатор.