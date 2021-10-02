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В Оренбуржье объявили награду в 1 млн рублей за данные об убийце трёх студенток

Глава региона считает, что местным жителям нужно объединиться и помочь следствию.

2 октября, 07:51

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградит одним миллионом рублей за информацию о преступнике, который зарезал трёх студенток медицинского колледжа в городе Гай. Об этом глава региона написал в Instagram.

"Принял решение о назначении вознаграждения в один миллион рублей за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. За любую информацию о лицах, причастных к убийству трёх девушек, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного", — заявил губернатор.

Паслер считает, что жителям региона нужно объединиться и помочь следствию, чтобы раскрыть это преступление. Он подчеркнул, что принести пользу может каждый, кто обладает информацией о случившемся.

"Что с таким ещё делать?": Отец одной из убитых под Оренбургом студенток выступил за возвращение смертной казни

"Что с таким ещё делать?": Отец одной из убитых под Оренбургом студенток выступил за возвращение смертной казни

Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. По данным СКР, тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. Ранее Лайф сообщал о том, что свыше ста свидетелей допрошены по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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