Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде
После ЧП с ожогами было госпитализировано два человека — мужчина и женщина.
Скриншот из видео © LIFE
У одной из пострадавших в результате взрыва в нижегородской девятиэтажке медики диагностировали ожоги 95% тела. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин, куда была госпитализирована женщина.
"У женщины — 95% ожогов тела, у мужчины — 35%. Оба в реанимации", — написал он в "Инстаграме".
Напомним, ЧП произошло сегодня утром на улице Аркадия Гайдара. В результате взрыва пострадали два человека в возрасте 50 лет. По предварительным данным, несущие конструкции здания повреждены не были.
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