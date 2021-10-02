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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

После ЧП с ожогами было госпитализировано два человека — мужчина и женщина.

2 октября, 07:57

Скриншот из видео © LIFE

У одной из пострадавших в результате взрыва в нижегородской девятиэтажке медики диагностировали ожоги 95% тела. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин, куда была госпитализирована женщина.

"У женщины — 95% ожогов тела, у мужчины — 35%. Оба в реанимации", — написал он в "Инстаграме".

Лайф публикует видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

Лайф публикует видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

Напомним, ЧП произошло сегодня утром на улице Аркадия Гайдара. В результате взрыва пострадали два человека в возрасте 50 лет. По предварительным данным, несущие конструкции здания повреждены не были.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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