Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

У одной из пострадавших в результате взрыва в нижегородской девятиэтажке медики диагностировали ожоги 95% тела. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин, куда была госпитализирована женщина.

"У женщины — 95% ожогов тела, у мужчины — 35%. Оба в реанимации", — написал он в "Инстаграме".