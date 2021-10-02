Момент огненного ДТП со спорткаром Audi в Москве попал на видео. Видео © Дептранс Москвы

Появилось видео жёсткого ДТП со спорткаром в Москве, которое произошло сегодня ночью. Ролик опубликован в телеграм-канале столичного Дептранса.

На кадрах видно, что после сильнейшего столкновения со столбом Audi R8 буквально подлетела и сразу же загорелась. После такого у водителя едва ли были шансы на выживание.