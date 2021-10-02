НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Момент огненного ДТП со спорткаром Audi в Москве попал на видео

Как сообщалось ранее, водитель иномарки скончался на месте происшествия.

2 октября, 08:13
3869

Скриншот из видео © Дептранс Москвы

Момент огненного ДТП со спорткаром Audi в Москве попал на видео. Видео © Дептранс Москвы

Появилось видео жёсткого ДТП со спорткаром в Москве, которое произошло сегодня ночью. Ролик опубликован в телеграм-канале столичного Дептранса.

На кадрах видно, что после сильнейшего столкновения со столбом Audi R8 буквально подлетела и сразу же загорелась. После такого у водителя едва ли были шансы на выживание.

Всё, что осталось — куча металлолома: Спортивная Audi разлетелась на куски и вспыхнула после удара о столб в Москве

Всё, что осталось — куча металлолома: Спортивная Audi разлетелась на куски и вспыхнула после удара о столб в Москве

ДТП произошло сегодня около четырёх часов утра на улице Нижние Мнёвники. Как сообщал Лайф, иномарка принадлежала 21-летнему Роману Марнову из Санкт-Петербурга, однако кто именно был за рулём, до сих пор неизвестно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1