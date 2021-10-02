Момент огненного ДТП со спорткаром Audi в Москве попал на видео
Как сообщалось ранее, водитель иномарки скончался на месте происшествия.
Скриншот из видео © Дептранс Москвы
Момент огненного ДТП со спорткаром Audi в Москве попал на видео. Видео © Дептранс Москвы
Появилось видео жёсткого ДТП со спорткаром в Москве, которое произошло сегодня ночью. Ролик опубликован в телеграм-канале столичного Дептранса.
На кадрах видно, что после сильнейшего столкновения со столбом Audi R8 буквально подлетела и сразу же загорелась. После такого у водителя едва ли были шансы на выживание.
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ДТП произошло сегодня около четырёх часов утра на улице Нижние Мнёвники. Как сообщал Лайф, иномарка принадлежала 21-летнему Роману Марнову из Санкт-Петербурга, однако кто именно был за рулём, до сих пор неизвестно.
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