Лукашенко озвучил условие, при котором он станет вечным президентом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен оставаться президентом до смерти, но при давлении Запада будет оставаться на этом посту и защищать независимость страны "даже ценой своей жизни".

"Если вы [Запад] нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом", — сказал он в интервью CNN.

67-летний белорусский лидер напомнил, что уже 27 лет "служит своему народу". Однако, пошутил он, "не дотянет" на своём посту до возраста американского президента Джо Байдена, которому 78 лет. По убеждению Лукашенко, президентом может быть избранный народом человек столько, сколько он пожелает, но при условии, что он здоров и может управлять страной. Он отметил, что в Белоруссии непростая ситуация, поэтому ею должен руководить энергичный, здоровый человек, которого изберёт народ.