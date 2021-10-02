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Билан станцевал на столе среди салатов на благотворительном вечере во Владивостоке

А перед этим он эффектно появился перед своими поклонниками, спустившись к гостям гала-ужина на воздушном шаре.

2 октября, 08:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bilanofficial/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@bilanofficial</a></p>

Фото © Instagram / @bilanofficial

Видео © Telegram / Провинциальное телевидение

Российский певец Дима Билан подготовил неожиданный сюрприз для гостей благотворительного мероприятия во Владивостоке. Музыкант выступил в здании старого терминала местного аэропорта и в порыве вдохновения взобрался прямо на стол, отодвинув ногами тарелки с закусками званых вип-гостей.

Также певец спустился к гостям на воздушном шаре. Всё это было сделано в рамках благотворительного гала-ужина в честь поддержки зелёной энергетики.

Ранее Лайф сообщал, что Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип в поддержку спортсменов РФ. В ролике представлены кадры с тренировок пловца и гимнастки, а также видеозаписи реальных соревнований разных летних Олимпиад, в частности Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Билан ответил Покровскому ироничным видео и случайно запустил челлендж

Билан ответил Покровскому ироничным видео и случайно запустил челлендж

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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