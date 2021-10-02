Хакеры похитили сбережения тысяч пользователей криптобиржи Coinbase

Данные как минимум 6000 аккаунтов из клиентской базы криптобиржи Coinbase были украдены в период с марта по 20 мая. Об этом сообщило издание Bleeping Computer со ссылкой на письмо создателей платформы пострадавшим клиентам.

Помимо фишинговых атак ряд взломов произошёл из-за бреши в системе многофакторной аутентификации посредством SMS-сообщений. Хакеры получили доступ к ряду аккаунтов, переведя оттуда все сбережения в криптокошельки на других ресурсах. Для этого им необходимо было выяснить адреса электронной почты, пароли и телефонные номера клиентов Coinbase. Подчёркивается, что нет доказательств получения информации хакерами непосредственно из ресурсов самой компании.

"Некоторым клиентам уже возмещены потери. Мы позаботимся о том, чтобы все пострадавшие клиенты получили полную стоимость того, что потеряли. Вы должны увидеть это на своей учётной записи не позднее сегодняшнего дня", — отмечено в тексте письма.

Coinbase — вторая по величине криптобиржа в мире. По разным подсчётам, её пользователями являются около 68 миллионов человек из более сотни стран.