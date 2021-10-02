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Зеленский поставил на личный контроль ситуацию с арестом Саакашвили в Грузии

Экс-президента страны поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси.

2 октября, 08:42
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/all" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с арестом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на личном контроле. Об этом сообщил советник главы офиса лидера Незалежной Михаил Подоляк в комментарии изданию "Вести" во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

"Мы ждём внятного ответа от профильных органов Грузии. Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом", — добавил Подоляк.

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Напомним, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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