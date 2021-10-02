Зеленский поставил на личный контроль ситуацию с арестом Саакашвили в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с арестом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на личном контроле. Об этом сообщил советник главы офиса лидера Незалежной Михаил Подоляк в комментарии изданию "Вести" во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

"Мы ждём внятного ответа от профильных органов Грузии. Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом", — добавил Подоляк.