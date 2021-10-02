В России за сутки выявлено максимальное с 16 июля число заболевших ковидом
Из них 2138 человек заразились от пациентов без клинических проявлений болезни.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
За последние сутки в России было зафиксировано 25 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.
Уточняется, что 2138 (8,5%) человек заразились от пациентов без клинических проявлений болезни. Также за прошедшие сутки в стране было выявлено 886 летальных исходов.
Днём ранее в России был зафиксирован антирекорд: за 24 часа от коронавируса скончалось 887 пациентов. Рост смертности эпидемиолог объяснил осенним снижением иммунитета. Кроме того, заметил медик, у населения пропала настороженность в отношении вируса, люди либо неправильно носят маски, либо и вовсе отказываются от них.
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