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В России за сутки выявлено максимальное с 16 июля число заболевших ковидом

Из них 2138 человек заразились от пациентов без клинических проявлений болезни.

2 октября, 08:50
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

За последние сутки в России было зафиксировано 25 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Уточняется, что 2138 (8,5%) человек заразились от пациентов без клинических проявлений болезни. Также за прошедшие сутки в стране было выявлено 886 летальных исходов.

В России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по смертям от ковида

В России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по смертям от ковида

Днём ранее в России был зафиксирован антирекорд: за 24 часа от коронавируса скончалось 887 пациентов. Рост смертности эпидемиолог объяснил осенним снижением иммунитета. Кроме того, заметил медик, у населения пропала настороженность в отношении вируса, люди либо неправильно носят маски, либо и вовсе отказываются от них.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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