Уголовное дело завели на блогера и его девушку из-за пикантной съёмки у храма в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту пикантной фотосессии блогеров Руслана Бобиева и Аси Акимовой в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Лайф писал, что устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер уже извинялся на камеру. Парень пообещал, что больше "такие вещи делать никогда не будет". И признался, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки. Блогера с девушкой задержали в Москве из-за фото, на котором был показан оральный половой акт на фоне храма. Девушка при этом была в куртке с надписью "Полиция" на спине.



