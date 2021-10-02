НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Уголовное дело завели на блогера и его девушку из-за пикантной съёмки у храма в Москве

Им вменяются публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

2 октября, 08:58
<p>Фото © <a href="https://islamnews.ru/2021/10/1/sud-v-moskve-vypolnil-prosbu-raskayavshegosya-blogera-bobieva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">islamnews.ru</a></p>

Фото © islamnews.ru

Уголовное дело возбуждено по факту пикантной фотосессии блогеров Руслана Бобиева и Аси Акимовой в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователем отдела СК по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ", — рассказал собеседник агентства.

По статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих" предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

"Просто депортируйте меня": Автор аморального фото на фоне храма Василия Блаженного попросился обратно в Таджикистан

"Просто депортируйте меня": Автор аморального фото на фоне храма Василия Блаженного попросился обратно в Таджикистан

Ранее Лайф писал, что устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер уже извинялся на камеру. Парень пообещал, что больше "такие вещи делать никогда не будет". И признался, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки. Блогера с девушкой задержали в Москве из-за фото, на котором был показан оральный половой акт на фоне храма. Девушка при этом была в куртке с надписью "Полиция" на спине.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Фрик-блогер Саша Шпак вновь сошёлся со своей девушкой спустя две недели, решив дать ей шанс

вчера в 14:35

Блогера с девушкой задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма

30 сентября, 14:46

Россиянин нашёл тело жены с пробитой утюгом головой, под подозрением её дочь

сегодня в 15:08

Скончался актёр театра и кино Андрей Дубовский

сегодня в 15:12

Зеленский рассказал, почему подняли вопрос об отставке спикера Рады

сегодня в 15:10

Новости партнеров

Layer 1