Уголовное дело завели на блогера и его девушку из-за пикантной съёмки у храма в Москве
Им вменяются публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
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Уголовное дело возбуждено по факту пикантной фотосессии блогеров Руслана Бобиева и Аси Акимовой в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Следователем отдела СК по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ", — рассказал собеседник агентства.
По статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих" предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.
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Ранее Лайф писал, что устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер уже извинялся на камеру. Парень пообещал, что больше "такие вещи делать никогда не будет". И признался, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки. Блогера с девушкой задержали в Москве из-за фото, на котором был показан оральный половой акт на фоне храма. Девушка при этом была в куртке с надписью "Полиция" на спине.
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