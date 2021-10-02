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"Посмотрим, что будет в Москве": Опубликованы слова тренера "Наполи" Спаллетти после поражения от "Спартака"

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Итальянcкий клуб большую часть матча провёл в меньшинстве.

2 октября, 08:59

Фото © YouTube / FC Spartak Moscow

Московский "Спартак" опубликовал на своём YouTube-канале видео с нарезкой моментов, которые остались за кадром матча второго тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи". В частности, в кадр попали слова главного тренера итальянского клуба Лучано Слаллетти, произнесённые им в адрес представителей красно-белых сразу после финального свистка.

"Посмотрим, что будет в Москве", — выкрикнул 62-летний специалист, ранее возглавлявший петербургский "Зенит".

Видео © YouTube / FC Spartak Moscow

"Спартак" на выезде победил "Наполи" со счётом 3:2. Большую часть встречи хозяева провели в меньшинстве из-за удаления защитника Мариу Руя на 29-й минуте.

Футболиста "Спартака" Промеса включили в символическую сборную тура Лиги Европы

Футболиста "Спартака" Промеса включили в символическую сборную тура Лиги Европы

После двух туров "Спартак" с тремя очками занимает второе место в группе С Лиги Европы. Его опережает лишь варшавская "Легия", у которой шесть баллов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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