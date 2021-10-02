Московский "Спартак" опубликовал на своём YouTube-канале видео с нарезкой моментов, которые остались за кадром матча второго тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи". В частности, в кадр попали слова главного тренера итальянского клуба Лучано Слаллетти, произнесённые им в адрес представителей красно-белых сразу после финального свистка.

"Посмотрим, что будет в Москве", — выкрикнул 62-летний специалист, ранее возглавлявший петербургский "Зенит".

Видео © YouTube / FC Spartak Moscow

"Спартак" на выезде победил "Наполи" со счётом 3:2. Большую часть встречи хозяева провели в меньшинстве из-за удаления защитника Мариу Руя на 29-й минуте.