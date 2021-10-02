Опасный прецедент: Почему у российского боксёра пытаются отобрать олимпийскую медаль В последнее время появилась странная практика перераспределения олимпийских наград. Обычно это происходит из-за допинга. Теперь результаты могут пересмотреть из-за проблем с судейством. 1 октября, 21:40 3477 3477 Владимир Никитин. Фото © VK / Vladimir Nikitin

В любительском боксе разгорается очередной скандал планетарного масштаба. Под подозрение попали результаты целого ряда поединков олимпийского турнира 2016 года в Рио-де-Жанейро. Из-за проводящегося расследования медалей могут лишиться россияне Владимир Никитин и Евгений Тищенко.

С чего всё началось

В 2019 году МОК приостановил членство Международной ассоциации бокса (AIBA). Организация не соответствовала требованиям по вопросам управления, финансов, судейства и этики. Была реальная угроза отмены боксёрского турнира на Олимпиаде в Токио. Соревнования в японской столице всё-таки прошли, но их организацией занималась специальная комиссия МОК.



В декабре 2020 года AIBA возглавил россиянин Умар Кремлёв, ранее руководивший Федерацией бокса России. Он поставил задачу полностью реформировать организацию и вернуть членство в МОК. С этой целью AIBA обратилась к независимой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, чтобы провести расследование по итогам боксёрского турнира Олимпиады 2016 года, а также оценить деятельность прошлого руководства ассоциации в целом.

Напомним, что Макларен ранее возглавлял комиссию WADA, выявившую допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Из-за этого многие российские спортсмены лишились своих наград, а наша страна потеряла возможность выступать на Олимпийских играх под своим флагом и гимном. Теперь же комиссия Макларена пришла к выводу, что от семи до десяти боксёрских поединков на Олимпиаде-2016 могли подвергнуться манипуляциям.



Бои с участием россиян под подозрением

В частности, в докладе отмечается, что подозрения вызвал четвертьфинальный бой в весовой категории до 56 килограммов между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Поединок завершился победой нашего спортсмена, а его соперник был крайне недоволен судейством. Ирландец даже заявил, что в любительском боксе побеждает тот, кто платит деньги. За эти слова Конлана оштрафовали на десять тысяч швейцарских франков. Никитин же из-за травмы не смог выйти на полуфинальный бой и автоматически получил бронзовую медаль, поскольку поединки за третье место на Олимпийских играх по традиции не проводятся.

Также под подозрение попал финальный бой в весовой категории до 91 килограмма. В нём российский боксёр Евгений Тищенко победил представителя Казахстана Василия Левита. Сразу после объявления победителя в зале выставочного центра "Риосентро" поднялся неодобрительный гул. Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк объяснил подобную реакцию зрителей тем, что среди них было много казахстанцев.

AIBA признала, что результаты поединков, которые указаны в докладе Макларена, могли быть подтасованы. По словам Кремлёва, ассоциация настроена довести расследование до конца, чтобы правда наконец-то восторжествовала.

— Комиссия Макларена выявила систему манипулирования результатами поединков на боксёрском турнире Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Мы хотим, чтобы никто никогда не сомневался в честной борьбе на наших турнирах. Расследование должно быть доведено до конца. Мы внимательно изучим отчёт и подумаем, какие шаги стоит предпринять для обеспечения справедливости, — сказал россиянин.

Виновные должны понести ответственность

Первым из спортсменов, кто отреагировал на расследование Макларена, стал тот самый Конлан, проигравший в Рио-де-Жанейро Никитину. Он призвал AIBA передать ему бронзовую медаль и привлечь к уголовной ответственности тех, кто виновен в подтасовках.

— На тот момент я был действующим чемпионом мира и главным фаворитом Игр. В итоге у меня украли олимпийскую мечту. Если честно, я уже отчаялся добиться справедливости, но доклад Макларена вселил в меня надежду. Верните мне медаль, при необходимости я сообщу вам свой адрес. И ещё очень важно, чтобы виновные в манипуляциях понесли уголовную ответственность, — эмоционально заявил Конлан.

Отметим, что ирландец поначалу выступал в любительском боксе в весовой категории до 52 килограммов, став бронзовым призёром Олимпиады 2012 года в Лондоне. В 2014-м он поднялся в более тяжёлый вес. В категории до 56 килограммов Конлан выиграл чемпионаты мира и Европы, но на Играх остался без медали.

Сейчас 29-летний спортсмен выступает среди профессионалов. На его счету 16 побед в 16 боях, 8 из них — нокаутами. В августе ирландец одолел в Белфасте своего соотечественника Теренса Джона Доэни, завоевав вакантный титул временного чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBA.

Никитин не сомневается в своей победе

Естественно, что на заявление Конлана не мог не отреагировать Никитин. Он рассказал, что более десяти раз пересматривал четвертьфинальный поединок против ирландца в компании специалистов и убеждён в правомерности собственной победы.

— Да, поединок был обоюдным, тут никаких вопросов нет. Просто ирландец привык, что в таких равных боях победу вечно отдавали ему, поэтому начал так реагировать. И больше половины тех, кто его поддерживали и так комментировали, даже не смотрели бой. Считаю, что в том бою победил я. Тот поединок многократно пересматривал вместе со специалистами. Результат попал под подозрение? У меня нет никакого осадка, вообще ничего. Любой специалист, который посмотрит этот бой, всё увидит, — говорит россиянин.

Никитин, как и Конлан, сейчас выступает в профессионалах. C 2018 года он успел провести семь поединков, выиграв пять из них и в одном уступив. Ещё один бой был признан ничейным. Кстати, в декабре 2019 года Никитин и Конлан бились в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Тогда победу единогласным решением судей по итогам десяти раундов одержал ирландец.

К перераспределению олимпийских медалей из-за допинга мы за последние годы уже привыкли. А вот если у наград появятся новые владельцы из-за несправедливого судейства, будет создан опаснейший прецедент. Это может вызвать целую лавину подобных расследований, ведь недовольные теми или иными результатами найдутся всегда и при любых обстоятельствах. Не хотелось бы, чтобы итоги Олимпийских игр менялись в течение многих лет как перчатки.

Авторы Роман Фейгин