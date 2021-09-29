"Сопоставить за и против": Валуев призвал украинского боксёра Усика обдумать свою возможную поездку в Крым
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Ранее спортсмен заявил, что намерен привезти завоёванные награды на полуостров, чтобы там показать их своему тренеру.
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев в беседе с "Газетой.ru" призвал украинца Александра Усика серьёзно обдумать его возможную поездку в Крым, которую он хотел бы совершить.
"По-человечески, наверное, ему нужно сопоставить все за и против и принимать решение. Я его понимаю, но есть жизненные обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или не позволят. А весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать. Такая сейчас политика Украины... Пусть они живут с этим. Мы так переживаем об этом, всё время об этом пишем, а они делают всё время по-своему. Пусть они живут как хотят, лишь бы на нас это не отражалось", — заявил Валуев.
Ранее Лайф сообщал, что завоевавший чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик намерен их привезти в Крым, где живёт его тренер Сергей Лапин.