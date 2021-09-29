"Сопоставить за и против": Валуев призвал украинского боксёра Усика обдумать свою возможную поездку в Крым

"По-человечески, наверное, ему нужно сопоставить все за и против и принимать решение. Я его понимаю, но есть жизненные обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или не позволят. А весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать. Такая сейчас политика Украины... Пусть они живут с этим. Мы так переживаем об этом, всё время об этом пишем, а они делают всё время по-своему. Пусть они живут как хотят, лишь бы на нас это не отражалось", — заявил Валуев.