В Грузии задержали владельца квартиры, где скрывался Саакашвили
Бывшего главу государства поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси.
Начальник Главного управления криминальной полиции Мамуки Челидзе. Фото © Официальный сайт МВД Грузии
Сотрудники полиции Грузии задержали владельца квартиры, в которой скрывался экс-президент республики Михаил Саакашвили. Об этом на брифинге заявил представитель МВД страны Мамука Челидзе, уточнив, что задержание произошло по подозрению в сокрытии преступления.
"В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры [в которой скрывался Саакашвили]", — сказал он.
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Бывшего президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
Комментариев: 0