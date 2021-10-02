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В Грузии задержали владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

Бывшего главу государства поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси.

2 октября, 09:10

Начальник Главного управления криминальной полиции Мамуки Челидзе. Фото © Официальный сайт МВД Грузии

Сотрудники полиции Грузии задержали владельца квартиры, в которой скрывался экс-президент республики Михаил Саакашвили. Об этом на брифинге заявил представитель МВД страны Мамука Челидзе, уточнив, что задержание произошло по подозрению в сокрытии преступления.

"В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры [в которой скрывался Саакашвили]", — сказал он.

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Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Бывшего президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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