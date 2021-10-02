В Грузии задержали владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

Сотрудники полиции Грузии задержали владельца квартиры, в которой скрывался экс-президент республики Михаил Саакашвили. Об этом на брифинге заявил представитель МВД страны Мамука Челидзе, уточнив, что задержание произошло по подозрению в сокрытии преступления.