В Москве установлен антирекорд по числу случаев ковида за сутки с 18 июля

За минувшие сутки в Москве выявили 4032 случая коронавируса. Это максимум с 18 июля, когда в столице было зафиксировано 4,3 тысячи случаев.

По данным оперштаба по контролю за эпидемиологической ситуацией, с начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заразилось свыше 1,6 миллиона человек, 1,5 миллиона из которых уже выздоровели. Для 29 тысяч болезнь закончилась летальным исходом.