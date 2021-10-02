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В Москве установлен антирекорд по числу случаев ковида за сутки с 18 июля

Всего с начала пандемии в российской столице заразилось свыше 1,6 миллиона человек.

2 октября, 11:17
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

За минувшие сутки в Москве выявили 4032 случая коронавируса. Это максимум с 18 июля, когда в столице было зафиксировано 4,3 тысячи случаев.

По данным оперштаба по контролю за эпидемиологической ситуацией, с начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заразилось свыше 1,6 миллиона человек, 1,5 миллиона из которых уже выздоровели. Для 29 тысяч болезнь закончилась летальным исходом.

В России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по смертям от ковида

В России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по смертям от ковида

Максимальным с середины июля стал и общий суточный прирост заболевших по России. Как сообщал Лайф, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 25 219 новых случаев ковида. В последний раз аналогичные показатели были 16 июля.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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