В Москве установлен антирекорд по числу случаев ковида за сутки с 18 июля
Всего с начала пандемии в российской столице заразилось свыше 1,6 миллиона человек.
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За минувшие сутки в Москве выявили 4032 случая коронавируса. Это максимум с 18 июля, когда в столице было зафиксировано 4,3 тысячи случаев.
По данным оперштаба по контролю за эпидемиологической ситуацией, с начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заразилось свыше 1,6 миллиона человек, 1,5 миллиона из которых уже выздоровели. Для 29 тысяч болезнь закончилась летальным исходом.
Максимальным с середины июля стал и общий суточный прирост заболевших по России. Как сообщал Лайф, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 25 219 новых случаев ковида. В последний раз аналогичные показатели были 16 июля.
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