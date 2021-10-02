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Мурашко намерен обсудить с делегацией США взаимное признание сертификатов о вакцинации

Стороны затронут широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия между двумя государствами в области здравоохранения.

2 октября, 10:54
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с представителями американской делегации в Женеве намерен поднять вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации, рассказал РИА "Новости" помощник министра Алексей Кузнецов.

Встреча главы Минздрава РФ с делегацией США пройдёт в Женеве в субботу, 2 октября. Стороны в ходе переговоров затронут широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в области здравоохранения.

"В том числе будет обсуждаться вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации", — отметил Мурашко.

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Ранее Лайф писал о том, что делегацию США на переговорах с Россией в Женеве возглавит замгоссекретаря Шерман. На встрече также будет замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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