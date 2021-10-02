В Грузии заявили, что спецслужбы "с первой минуты" знали о приезде Саакашвили

В Грузии знали о приезде экс-президента Михаила Саакашвили, а сотрудники Службы государственной безопасности приняли необходимые меры. Об этом сообщил глава спецслужбы Григол Лилуашвили грузинскому телеканалу TV Pirveli.

"Мы владели информацией о его приезде с той минуты, когда он прибыл сюда. Именно поэтому было проведено такое мероприятие, которое помогло избежать жертв, неразберихи, ажиотажа. Так что всё закончилось мирно", — рассказал Лилуашвили.