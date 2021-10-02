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В Грузии заявили, что спецслужбы "с первой минуты" знали о приезде Саакашвили

Подробности спецоперации там пообещали в ближайшее время предоставить "заинтересованным сторонам".

2 октября, 10:50

Фото © ТАСС / ZUMA / Maciej Luczniewski

В Грузии знали о приезде экс-президента Михаила Саакашвили, а сотрудники Службы государственной безопасности приняли необходимые меры. Об этом сообщил глава спецслужбы Григол Лилуашвили грузинскому телеканалу TV Pirveli.

"Мы владели информацией о его приезде с той минуты, когда он прибыл сюда. Именно поэтому было проведено такое мероприятие, которое помогло избежать жертв, неразберихи, ажиотажа. Так что всё закончилось мирно", — рассказал Лилуашвили.

Он пообещал, что в ближайшее время "всем заинтересованным сторонам" предоставят подробную информацию о задержании политика.

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Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Бывшего президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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