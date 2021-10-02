Президент Филиппин Дутерте объявил об уходе из политики

"Подавляющее большинство филиппинцев [считает], что я неподходящий [кандидат], и было бы нарушением конституции обойти закон. <...> Повинуясь воле людей, которые избрали меня на пост президента много лет назад, я говорю своим соотечественникам, что следую вашим пожеланиям. Сегодня я объявляю о своём уходе из политики", — сказал он, выступая в городе Пасай.