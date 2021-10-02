Президент Филиппин Дутерте объявил об уходе из политики
Ближайшие федеральные выборы состоятся в стране весной следующего года.
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Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об уходе из политики. Ранее он отказался баллотироваться на должность вице-президента страны на грядущих выборах.
"Подавляющее большинство филиппинцев [считает], что я неподходящий [кандидат], и было бы нарушением конституции обойти закон. <...> Повинуясь воле людей, которые избрали меня на пост президента много лет назад, я говорю своим соотечественникам, что следую вашим пожеланиям. Сегодня я объявляю о своём уходе из политики", — сказал он, выступая в городе Пасай.
Отмечается, что свою кандидатуру на пост вице-президента Филиппин выдвинул нынешний сенатор Кристофер Лоуренс Го. Теперь согласно конституции страны Дутерте избираться на этот пост не может. Выборы федерального масштаба пройдут на Филиппинах 9 мая 2022 года.
Ранее Лайф писал, что одним из кандидатов на пост президента Филиппин от правящей в стране партии стал Мэнни Пакьяо, суперзвезда мирового бокса.
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