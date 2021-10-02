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В Оренбурге из-за нераскрывшегося парашюта разбился 20-летний парень

Через четыре дня молодому человеку должен был исполниться 21 год.

2 октября, 10:30
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Оренбурге в девять часов утра 20-летний Никита Х. совершил прыжок с самолёта с высоты 700 метров, но в полёте его парашют не раскрылся. От полученных травм он скончался до приезда врачей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось на территории Бузулукского аэродрома, где каждые выходные происходят полёты и выпуск парашютистов. Всего на борту самолёта АН-2 находилось десять человек, молодые люди были гражданскими, развлечение им обошлось в четыре тысячи рублей с каждого.

В данный момент следователи устанавливают причину произошедшего. По словам источника, в скором времени в полицию должен прибыть начальник полётов, который укладывал снаряжение и выпускал парашютистов из самолёта.

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Ранее в Челябинской области парашютист выжил после падения с тысячи метров. О том, в каком состоянии был госпитализирован экстремал после ЧП, не сообщалось.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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