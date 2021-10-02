В Оренбурге из-за нераскрывшегося парашюта разбился 20-летний парень

В Оренбурге в девять часов утра 20-летний Никита Х. совершил прыжок с самолёта с высоты 700 метров, но в полёте его парашют не раскрылся. От полученных травм он скончался до приезда врачей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось на территории Бузулукского аэродрома, где каждые выходные происходят полёты и выпуск парашютистов. Всего на борту самолёта АН-2 находилось десять человек, молодые люди были гражданскими, развлечение им обошлось в четыре тысячи рублей с каждого.

В данный момент следователи устанавливают причину произошедшего. По словам источника, в скором времени в полицию должен прибыть начальник полётов, который укладывал снаряжение и выпускал парашютистов из самолёта.