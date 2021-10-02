В России упростили порядок получения услуг и средств реабилитации для инвалидов

По поручению президента России Владимира Путина для инвалидов был упрощён порядок получения реабилитационных услуг и технических средств. Соответствующее постановление было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Уточняется, что сейчас дистанционно можно отправить только заявление, а оригиналы документов, подтверждающих право на получение услуг, нужно приносить в соцзащиту лично. Благодаря появлению нового сервиса этот процесс станет проще, сообщается на сайте кабмина. Россияне смогут подавать полный пакет документов в виде сканов, после чего в их личный кабинет будет приходить направление на получение нужного средства или услуги.

"Таким образом можно будет получать, например, слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на её содержание и ветеринарное обслуживание", — говорится в сообщении.

Также, согласно нововведениям, граждане смогут делать запросы на компенсацию расходов, и деньги будут автоматически поступать на указанный в заявлении счёт. Принятые меры являются лишь частью масштабной работы, направленной на то, "чтобы гражданам не приходилось тратить время на посещение инстанций и подачу бумажных документов".