В России упростили порядок получения услуг и средств реабилитации для инвалидов
Сейчас оригиналы необходимых для предоставления льгот документов нужно приносить в соцзащиту лично.
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По поручению президента России Владимира Путина для инвалидов был упрощён порядок получения реабилитационных услуг и технических средств. Соответствующее постановление было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Уточняется, что сейчас дистанционно можно отправить только заявление, а оригиналы документов, подтверждающих право на получение услуг, нужно приносить в соцзащиту лично. Благодаря появлению нового сервиса этот процесс станет проще, сообщается на сайте кабмина. Россияне смогут подавать полный пакет документов в виде сканов, после чего в их личный кабинет будет приходить направление на получение нужного средства или услуги.
"Таким образом можно будет получать, например, слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на её содержание и ветеринарное обслуживание", — говорится в сообщении.
Также, согласно нововведениям, граждане смогут делать запросы на компенсацию расходов, и деньги будут автоматически поступать на указанный в заявлении счёт. Принятые меры являются лишь частью масштабной работы, направленной на то, "чтобы гражданам не приходилось тратить время на посещение инстанций и подачу бумажных документов".
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Ранее Лайф писал о том, что Кабмин РФ дополнительно профинансирует строительство домов-интернатов для пожилых в регионах. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение было принято в связи с обращениями глав регионов, где возведение соцучреждений идёт с опережением.
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