Кабмин присудил премии за лучшие проекты в области туризма в 2021 году

Так, премии в размере одного миллиона рублей, а также почётные дипломы, получили такие проекты, как "Отдых без границ", нацеленный на людей с ограниченными возможностями, музей "Вулканариум" в Камчатском крае, "Бурятия — больше чем Байкал", "Пора путешествовать по России" и другие. Все они отбирались специальным советом, исходя из их социальной, экономической значимости, а также вклада в индустрию.