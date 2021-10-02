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Кабмин присудил премии за лучшие проекты в области туризма в 2021 году

По одному миллиону рублей получили авторы инициатив из разных регионов.

2 октября, 09:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о присуждении правительственных премий за лучшие проекты в области туризма. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области туризма за 2021 год. Наградами отмечены инициативы из разных регионов", — говорится в сообщении.

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Так, премии в размере одного миллиона рублей, а также почётные дипломы, получили такие проекты, как "Отдых без границ", нацеленный на людей с ограниченными возможностями, музей "Вулканариум" в Камчатском крае, "Бурятия — больше чем Байкал", "Пора путешествовать по России" и другие. Все они отбирались специальным советом, исходя из их социальной, экономической значимости, а также вклада в индустрию.

Ранее Лайф писал, что авиакомпания "Камчатка", которая появилась на полуострове, будет развивать популярные туристические направления.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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