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Зелимхан Бакаев вызван в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2022

8 октября команда Валерия Карпина примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.

2 октября, 09:51
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева добавили в список футболистов, вызванных на октябрьские матчи сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте РФС.

"Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб", — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Состав сборной России на октябрьские матчи:

  • Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунёв ("Байер"), Матвей Сафонов ("Краснодар").
  • Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор").
  • Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое — "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Зелимхан Бакаев ("Спартак").
  • Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов ("Уфа").

В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8-го числа команда Валерия Карпина примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.

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В отборочной группе H сборная России после шести туров занимает второе место, набрав 13 очков. Наша команда уступает только Хорватии, у которой есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. Словакия (9 очков) идёт на третьей позиции, Словения (7 баллов) — на четвёртой строчке.

Прямую путёвку в финальную часть чемпионата мира получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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