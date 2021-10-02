Зелимхан Бакаев вызван в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2022
8 октября команда Валерия Карпина примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.
Фото © РФС
Полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева добавили в список футболистов, вызванных на октябрьские матчи сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте РФС.
"Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб", — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.
Состав сборной России на октябрьские матчи:
- Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунёв ("Байер"), Матвей Сафонов ("Краснодар").
- Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор").
- Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое — "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Зелимхан Бакаев ("Спартак").
- Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов ("Уфа").
В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8-го числа команда Валерия Карпина примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.
В отборочной группе H сборная России после шести туров занимает второе место, набрав 13 очков. Наша команда уступает только Хорватии, у которой есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. Словакия (9 очков) идёт на третьей позиции, Словения (7 баллов) — на четвёртой строчке.
Прямую путёвку в финальную часть чемпионата мира получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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