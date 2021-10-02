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Рублёв вышел в полуфинал теннисного турнира в Сан-Диего

Его следующим соперником на San Diego Open будет британец Кристофер Норри.

2 октября, 09:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97/status/1442706912378822656/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AndreyRublev97</a></p>

Фото © Twitter / AndreyRublev97

Российский теннисист Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира в Сан-Диего победил Диего Шварцмана из Аргентины со счётом 6:1, 7:5. Призовой фонд проходящих на хардовом покрытии соревнований San Diego Open составляет 600 тысяч долларов.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. За это время Рублёв, посеянный на турнире под первым номером, исполнил четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти, отдав сопернику одну свою подачу.

Другой российский теннисист — Аслан Карацев — в четвертьфинале проиграл Григору Димитрову из Болгарии — 1:6, 6:1, 2:6.

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В полуфинале Рублёв сыграет с британцем Кристофером Норри. Соперником Димитрова будет Каспер Рууд из Норвегии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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