Рублёв вышел в полуфинал теннисного турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира в Сан-Диего победил Диего Шварцмана из Аргентины со счётом 6:1, 7:5. Призовой фонд проходящих на хардовом покрытии соревнований San Diego Open составляет 600 тысяч долларов.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. За это время Рублёв, посеянный на турнире под первым номером, исполнил четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти, отдав сопернику одну свою подачу.

Другой российский теннисист — Аслан Карацев — в четвертьфинале проиграл Григору Димитрову из Болгарии — 1:6, 6:1, 2:6.