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Победа над "Торпедо" позволила "Адмиралу" прервать серию из четырёх поражений в КХЛ

В составе дальневосточного клуба по шайбе забросили Динар Хамидуллин и Артём Гареев.

2 октября, 09:45
<p>Фото © ХК "Адмирал"</p>

Фото © ХК "Адмирал"

Владивостокский "Адмирал" на своей площадке победил нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Фетисов-арены", завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Победную шайбу на 55-й минуте забросил Артём Гареев. Также в составе "Адмирала" отличился Динар Хамидуллин. Автором единственного гола гостей стал Теодор Леннстрём.

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"Адмирал", прервавший серию из четырёх поражений подряд, набрал восемь очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Торпедо" с 12 баллами идёт на девятой позиции на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" — "Торпедо" — 2:1

Шайбы: Хамидуллин 44' (1:0), Леннстрём 48' (1:1), Гареев 55' (2:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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