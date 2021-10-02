Победа над "Торпедо" позволила "Адмиралу" прервать серию из четырёх поражений в КХЛ

Владивостокский "Адмирал" на своей площадке победил нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Фетисов-арены", завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Победную шайбу на 55-й минуте забросил Артём Гареев. Также в составе "Адмирала" отличился Динар Хамидуллин. Автором единственного гола гостей стал Теодор Леннстрём.

"Адмирал", прервавший серию из четырёх поражений подряд, набрал восемь очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Торпедо" с 12 баллами идёт на девятой позиции на Западе.