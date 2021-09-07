Голикова: Лишь 45% россиян уезжают отдыхать за пределы своего региона

Менее половины от общего числа россиян уезжают в отпуск за пределы региона проживания. Такую статистику озвучила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова в онлайн-шоу "Маршрут к мечте". Повлиять на ситуацию, по её словам, призван национальный проект "Туризм". Кроме того, будет полезно, чтобы число людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, росло.

"Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре, что только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача — сломать это", — подытожила вице-премьер.