Голикова: Лишь 45% россиян уезжают отдыхать за пределы своего региона
Переломить ситуацию, по словам вице-премьера, призван в том числе нацпроект "Туризм".
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Менее половины от общего числа россиян уезжают в отпуск за пределы региона проживания. Такую статистику озвучила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова в онлайн-шоу "Маршрут к мечте". Повлиять на ситуацию, по её словам, призван национальный проект "Туризм". Кроме того, будет полезно, чтобы число людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, росло.
"Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре, что только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача — сломать это", — подытожила вице-премьер.
Ранее россияне назвали наиболее привлекательные города страны с точки зрения внутреннего туризма. На первом месте оказался Санкт-Петербург, Москву определили на второе. Третье место взяли сразу несколько городов: Казань, Сочи и Калининград.
А с 15 ноября вакцинированные от коронавируса туристы, приезжающие на Кубу, освобождаются от двойного ПЦР-тестирования.
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