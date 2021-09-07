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Голикова: Лишь 45% россиян уезжают отдыхать за пределы своего региона

Переломить ситуацию, по словам вице-премьера, призван в том числе нацпроект "Туризм".

7 сентября, 17:40

Фото © Pexels

Менее половины от общего числа россиян уезжают в отпуск за пределы региона проживания. Такую статистику озвучила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова в онлайн-шоу "Маршрут к мечте". Повлиять на ситуацию, по её словам, призван национальный проект "Туризм". Кроме того, будет полезно, чтобы число людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, росло.

"Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре, что только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача — сломать это", — подытожила вице-премьер.

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Ранее россияне назвали наиболее привлекательные города страны с точки зрения внутреннего туризма. На первом месте оказался Санкт-Петербург, Москву определили на второе. Третье место взяли сразу несколько городов: Казань, Сочи и Калининград.

А с 15 ноября вакцинированные от коронавируса туристы, приезжающие на Кубу, освобождаются от двойного ПЦР-тестирования.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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