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Депутат от "Слуги народа" выругался матом на коллегу по партии перед камерами

Причины перехода на сниженную лексику остались неизвестными. Но при виде журналистов пыл нардепа поумерился.

2 октября, 09:46

Скриншот из видео © "24 канал"

На Украине народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко поругался с однопартийцем Романом Грищуком. Видео опубликовал "24 канал".

"Я буду с тобой разговаривать так, как говорю. Ты... уже", — обратился к коллеге Тищенко.

Оживлённую дискуссию двух депутатов запечатлели в ходе вечеринки на двухдневном собрании партии в Трускавце. Народные избранники проживают в отеле Rixos. Причины перехода на повышенные тона остались неизвестными, но при виде журналистов пыл нардепа поумерился.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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