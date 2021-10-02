Депутат от "Слуги народа" выругался матом на коллегу по партии перед камерами

На Украине народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко поругался с однопартийцем Романом Грищуком. Видео опубликовал "24 канал".

"Я буду с тобой разговаривать так, как говорю. Ты... уже", — обратился к коллеге Тищенко.

Оживлённую дискуссию двух депутатов запечатлели в ходе вечеринки на двухдневном собрании партии в Трускавце. Народные избранники проживают в отеле Rixos. Причины перехода на повышенные тона остались неизвестными, но при виде журналистов пыл нардепа поумерился.