Депутат от "Слуги народа" выругался матом на коллегу по партии перед камерами
Причины перехода на сниженную лексику остались неизвестными. Но при виде журналистов пыл нардепа поумерился.
Скриншот из видео © "24 канал"
На Украине народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко поругался с однопартийцем Романом Грищуком. Видео опубликовал "24 канал".
"Я буду с тобой разговаривать так, как говорю. Ты... уже", — обратился к коллеге Тищенко.
Оживлённую дискуссию двух депутатов запечатлели в ходе вечеринки на двухдневном собрании партии в Трускавце. Народные избранники проживают в отеле Rixos. Причины перехода на повышенные тона остались неизвестными, но при виде журналистов пыл нардепа поумерился.
Ранее депутаты Верховной рады устроили массовую драку из-за призыва расстрелять нардепов-оппозиционеров.
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