Мать-наркоманка задушила троих детей, тела малышей в кроватках нашла бабушка
По предварительным данным, в момент убийства она не находилась под воздействием запрещённых препаратов.
В польском Люблине женщина задушила троих своих детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. Об этом сообщает издание wiadomosci.wp.pl.
Тела восьмимесячной и двухлетней девочек, а также четырёхлетнего мальчика обнаружила бабушка, когда пришла в гости. Дети лежали уже мёртвые в кроватках. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть. Горе-мать призналась в преступлении правоохранительным органам, её задержали. За каждое убийство теперь ей грозит от 8 лет до пожизненного заключения.
Женщине 26 лет, и ранее у неё имелись проблемы с наркотиками. Однако на момент убийства она не находилась под воздействием запрещённых препаратов. Её отправили в нейропсихиатрическую больницу и приставили к ней охрану. Отмечается, что в своих соцсетях женщина постоянно публиковала фото детей и писала о том, как она их любит и ценит.
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