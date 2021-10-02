Мать-наркоманка задушила троих детей, тела малышей в кроватках нашла бабушка

В польском Люблине женщина задушила троих своих детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. Об этом сообщает издание wiadomosci.wp.pl.

Тела восьмимесячной и двухлетней девочек, а также четырёхлетнего мальчика обнаружила бабушка, когда пришла в гости. Дети лежали уже мёртвые в кроватках. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть. Горе-мать призналась в преступлении правоохранительным органам, её задержали. За каждое убийство теперь ей грозит от 8 лет до пожизненного заключения.

Женщине 26 лет, и ранее у неё имелись проблемы с наркотиками. Однако на момент убийства она не находилась под воздействием запрещённых препаратов. Её отправили в нейропсихиатрическую больницу и приставили к ней охрану. Отмечается, что в своих соцсетях женщина постоянно публиковала фото детей и писала о том, как она их любит и ценит.