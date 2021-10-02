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В России запустили продажу "бондовского" Land Rover Defender

Внедорожник "как у спецагента" будет выпущен ограниченным тиражом в 300 единиц.

2 октября, 09:22
<p>Фото © <a href="https://www.drive.ru/news/landrover/61309a380147c75b6a9766c7.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drive.ru</a></p>

Фото © drive.ru

Компания Land Rover запустила старт продаж в России на автомобиль модели Defender V8 в комплектации Bond. Автомобиль, посвящённый новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", появится в России в двух вариантах. Стоимость модели начинается от 10 794 000 рублей, сообщает "Автостат".

Новинку создали на базе внедорожника с 525-сильным 5-литровым компрессорным V8 и перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Самый быстрый и динамичный Defender V8 в версии 90 разгоняется с места до 100 км/ч всего за 5,2 секунды и развивает максимальную скорость 240 км/ч.

В комплектацию Defender V8 Bond входят 22-дюймовые колёсные диски и шильдики Defender 007 на кузове. В салоне установлены накладки на пороги с надписью Defender 007 и уникальная подсветка околодверного пространства в виде цифр 007. Информационно-развлекательная система Pivi Pro, входящая в стандартную комплектацию, запускается с показа специально созданного анимационного видеоролика, посвящённого сотрудничеству Land Rover с известной франшизой о Джеймсе Бонде.

Land Rover играет одну из ключевых ролей в фильме. В трейлере фильма также была показана серия внедорожников Defender в погоне на высокой скорости, где один из них переворачивается с Бондом, прежде чем приземлиться на крышу.

Модель выпустят ограниченным тиражом в 300 автомобилей. Каждый из них получит надпись one of 300 и логотип SV Bespoke, выполненные лазерной гравировкой.

Ранее Лайф сообщал о том, что компания Volvo решила отказаться от натуральной кожи в своих автомобилях. Там считают, что на рынок вышло новое поколение потребителей и машины им должны соответствовать.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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