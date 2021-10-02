Бывшая пресс-секретарь Зеленского взорвала Сеть пикантным фото топлес

Фото © Instagram / iuliia_mendel

Бывшая пресс-секретарша президента Украины Юлия Мендель опубликовала в Сети пикантное фото. Снимок появился в инстаграме девушки и вызвал крайне положительные отзывы подписчиков.

На фотографии Юлия по пояс обнажена и стоит к камере спиной, на пояснице видна татуировка, выполненная в красных, жёлтых и чёрных цветах. Подписчики отметили, что уход Юлии из команды Зеленского пошёл ей на пользу.

"Увольнение из офиса президента пошло на пользу", — написал пользователь с ником babiiandrii1983.