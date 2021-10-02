Бывшая пресс-секретарь Зеленского взорвала Сеть пикантным фото топлес
Подписчики девушки подчеркнули, что увольнение из офиса главы государства пошло ей на пользу.
Фото © Zuma / ТАСС
Фото © Instagram / iuliia_mendel
Бывшая пресс-секретарша президента Украины Юлия Мендель опубликовала в Сети пикантное фото. Снимок появился в инстаграме девушки и вызвал крайне положительные отзывы подписчиков.
На фотографии Юлия по пояс обнажена и стоит к камере спиной, на пояснице видна татуировка, выполненная в красных, жёлтых и чёрных цветах. Подписчики отметили, что уход Юлии из команды Зеленского пошёл ей на пользу.
"Увольнение из офиса президента пошло на пользу", — написал пользователь с ником babiiandrii1983.
Не оставили без внимания поклонники и эскиз татуировки на теле Юлии. Некоторые из них попросили выложить рисунок отдельно.
Напомним, пресс-секретарём Владимира Зеленского Юлия Мендель стала в июне 2019 года. Спустя два года президент Украины уволил её и назначил нового представителя. Как сообщал Лайф, работа Мендель не устраивала главу офиса Зеленского Андрея Ермака, из-за чего девушка трижды писала заявления об увольнении.
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