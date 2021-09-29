Самбурская решила обойтись без белья, несмотря на прозрачную майку, и теперь её фанаты видели всё
Звезда не боится провокационных образов и с удовольствием демонстрирует их публике.
34-летняя звезда "Универа" Настасья Самбурская вновь покорила пользователей пикантным фото. Знойная брюнетка поделилась в "Инстаграме" кадром, где показала все достоинства своей фигуры, из-за которых её даже назвали "современной Венерой Милосской".
Фото © Instagram / samburskaya / dvelichko (Daniil Velichko)
На снимке артистка позировала в джинсовом костюме: куртку она взяла в руку, а брюки расстегнула, чтобы придать образу ещё больше откровенности. Но главной деталью была прозрачная майка, под которую Самбурская не надела бра, чтобы похвастаться изящным бюстом.
Смелый кадр набрал 86 тыс. лайков менее чем за сутки, и фанаты не поскупились на лестные слова. Звезду сравнили с древнегреческой скульптурой, отметив, что у неё "очарование и сексуальность плещут через край".
Красивая женщина, просто без лишних слов!
Как же красиво!😍 Фотосет просто 🔥🔥🔥
Как статуэтка идеальная😍🔥
Современный вариант Венеры
При этом звезде приходится получать и менее приятные отзывы. Так, она отметила, что без необходимости старается не пользоваться фотошопом и не видит ничего страшного в возрастных изменениях, на которые ей указывают юзеры. "Я и сама в курсе, что уже не девочка. Да, когда я снималась в сериале "Универ", мне было 24 года — и, конечно, если увидеть первые серии, а потом сразу перемахнуть через 10 лет, то я немного изменилась и ещё буду меняться, так же, как и вы, ваши близкие и все люди вокруг. Держите себя в руках. Уймите свою тупость и чёртов эйджизм", — обратилась к пользователям артистка.
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