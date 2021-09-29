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Самбурская решила обойтись без белья, несмотря на прозрачную майку, и теперь её фанаты видели всё

Звезда не боится провокационных образов и с удовольствием демонстрирует их публике.

29 сентября, 12:34

Фото © Instagram / samburskaya

34-летняя звезда "Универа" Настасья Самбурская вновь покорила пользователей пикантным фото. Знойная брюнетка поделилась в "Инстаграме" кадром, где показала все достоинства своей фигуры, из-за которых её даже назвали "современной Венерой Милосской".

Фото © Instagram / samburskaya / dvelichko (Daniil Velichko)

Фото © Instagram / samburskaya / dvelichko (Daniil Velichko)

На снимке артистка позировала в джинсовом костюме: куртку она взяла в руку, а брюки расстегнула, чтобы придать образу ещё больше откровенности. Но главной деталью была прозрачная майка, под которую Самбурская не надела бра, чтобы похвастаться изящным бюстом.

Фото © Instagram / samburskaya

Фото © Instagram / samburskaya

Смелый кадр набрал 86 тыс. лайков менее чем за сутки, и фанаты не поскупились на лестные слова. Звезду сравнили с древнегреческой скульптурой, отметив, что у неё "очарование и сексуальность плещут через край".

Красивая женщина, просто без лишних слов!

mama_marii_i_miki

Как же красиво!😍 Фотосет просто 🔥🔥🔥

tatadeyd

Фото © Instagram / samburskaya

Фото © Instagram / samburskaya

Как статуэтка идеальная😍🔥


popovanaya

Современный вариант Венеры

beli3586

При этом звезде приходится получать и менее приятные отзывы. Так, она отметила, что без необходимости старается не пользоваться фотошопом и не видит ничего страшного в возрастных изменениях, на которые ей указывают юзеры. "Я и сама в курсе, что уже не девочка. Да, когда я снималась в сериале "Универ", мне было 24 года — и, конечно, если увидеть первые серии, а потом сразу перемахнуть через 10 лет, то я немного изменилась и ещё буду меняться, так же, как и вы, ваши близкие и все люди вокруг. Держите себя в руках. Уймите свою тупость и чёртов эйджизм", — обратилась к пользователям артистка.

21-летняя дочь Урганта устроила жаркую съёмку топлес, показав всем, что она носит под джинсами

21-летняя дочь Урганта устроила жаркую съёмку топлес, показав всем, что она носит под джинсами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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