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Собчак и Канделаки повторили легендарный поцелуй спустя 15 лет, но не обошлось без взаимных подколов

Когда в 2007 году на премии "Человек года" Тина Канделаки поцеловалась с Ксенией Собчак, был целый скандал. Спустя почти полтора десятилетия девушки повторили перформанс, и о нём снова все говорят.

29 сентября, 10:30

Кадр из видео © Instagram / tina_kandelaki

Встретились заклятые подружки на премьере документального фильма "Бондарчук. Battle". Несмотря на публичный скандал между Канделаки и Собчак, который длится уже долгие годы, девушки мило пообщались друг с другом. Но надеждами фанатов на примирение дело не ограничилось. В инстаграм-историях Тина поделилась кадрами, на которых она целует Собчак в щёку.

Как родные. Ну, сколько лет, сколько зим. Как ваши дела, Ксения?

Тина Канделаки

Кадр из видео © Instagram / tina_kandelaki

Но не обошлось и без взаимных подколов. Ксения решила воспользоваться возможностью и узнать, когда Тина осмелеет и даст ей интервью. Канделаки от ответа ушла: "Только после того, как вы придёте к нам на "Матч ТВ". Продолжились нападки в соцсетях. Стоило Тине опубликовать истории "без фотошопа", как Собчак ответила ей... как могла.

Тинусь, вот я без фотошопа. И примерно кг на 6–7 меньше. Побатлимся?

Ксения Собчак

Фото © Instagram / tina_kandelaki, xenia_sobchak

Фото © Instagram / tina_kandelaki, xenia_sobchak

Напомним, "тот самый" поцелуй произошёл в 2007 году на церемонии вручения премии "Человек года GQ". Звание женщины года забрала Канделаки. Вручать награду вышла Собчак. Когда награда была в руках Тины, произошло то, о чём писали неделями и вспоминают до сих пор. Вот как это описывали журналисты GQ 14 лет назад. Очень в стиле гламурных нулевых.

После короткого диалога девушки решили вспомнить буйную молодость, группу "Тату" в зените славы и поцеловались. Зал с удивлением зааплодировал. Девушки спустились в зал, понимая, что этот жест станет главным моментом телетрансляции, а стало быть, и их коллективного рейтинга.

репортаж GQ с "Человека года – 2007"

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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