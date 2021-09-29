Собчак и Канделаки повторили легендарный поцелуй спустя 15 лет, но не обошлось без взаимных подколов

Встретились заклятые подружки на премьере документального фильма "Бондарчук. Battle". Несмотря на публичный скандал между Канделаки и Собчак, который длится уже долгие годы, девушки мило пообщались друг с другом. Но надеждами фанатов на примирение дело не ограничилось. В инстаграм-историях Тина поделилась кадрами, на которых она целует Собчак в щёку.

Как родные. Ну, сколько лет, сколько зим. Как ваши дела, Ксения? Тина Канделаки

Кадр из видео © Instagram / tina_kandelaki

Но не обошлось и без взаимных подколов. Ксения решила воспользоваться возможностью и узнать, когда Тина осмелеет и даст ей интервью. Канделаки от ответа ушла: "Только после того, как вы придёте к нам на "Матч ТВ". Продолжились нападки в соцсетях. Стоило Тине опубликовать истории "без фотошопа", как Собчак ответила ей... как могла.

Тинусь, вот я без фотошопа. И примерно кг на 6–7 меньше. Побатлимся? Ксения Собчак

Напомним, "тот самый" поцелуй произошёл в 2007 году на церемонии вручения премии "Человек года GQ". Звание женщины года забрала Канделаки. Вручать награду вышла Собчак. Когда награда была в руках Тины, произошло то, о чём писали неделями и вспоминают до сих пор. Вот как это описывали журналисты GQ 14 лет назад. Очень в стиле гламурных нулевых.