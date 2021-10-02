Гендиректор радио "Орфей" оценила работу президентского Фонда культурных инициатив
Грантовую поддержку в рамках конкурса получат около полутора тысяч проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
Фото © фондкультурныхинициатив.рф
Создание Фонда культурных инициатив при Президенте России вдохнуло новую здоровую энергетику в сообщество творцов, даже несмотря на то что период пандемии задержал рождение многих проектов. Об этом Лайфу рассказала генеральный директор единственной в стране радиостанции классической музыки "Орфей" Ирина Герасимова.
"Фонд появился своевременно и дал надежду на будущее соискателям, привлёк новых участников культурной среды, способствовал созданию новых интересных проектов, открытию новых имён и молодых талантов. Хочу от всей души поздравить всех победителей конкурса и пожелать успеха в будущем тем, кому в этом году не повезло", — сказала она.
Напомним, грантовую поддержку в рамках конкурса получат почти полторы тысячи проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Выбраны они были по результатам независимой экспертной оценки. Комплексная оценка каждого проекта проводилась одновременно как минимум двумя независимыми экспертами по 10 установленным критериям, уточняется на сайте фонда.
О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов был назначен гендиректором фонда 7 июня.
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