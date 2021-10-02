Гендиректор радио "Орфей" оценила работу президентского Фонда культурных инициатив

Создание Фонда культурных инициатив при Президенте России вдохнуло новую здоровую энергетику в сообщество творцов, даже несмотря на то что период пандемии задержал рождение многих проектов. Об этом Лайфу рассказала генеральный директор единственной в стране радиостанции классической музыки "Орфей" Ирина Герасимова.

"Фонд появился своевременно и дал надежду на будущее соискателям, привлёк новых участников культурной среды, способствовал созданию новых интересных проектов, открытию новых имён и молодых талантов. Хочу от всей души поздравить всех победителей конкурса и пожелать успеха в будущем тем, кому в этом году не повезло", — сказала она.

Напомним, грантовую поддержку в рамках конкурса получат почти полторы тысячи проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Выбраны они были по результатам независимой экспертной оценки. Комплексная оценка каждого проекта проводилась одновременно как минимум двумя независимыми экспертами по 10 установленным критериям, уточняется на сайте фонда.