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Гендиректор радио "Орфей" оценила работу президентского Фонда культурных инициатив

Грантовую поддержку в рамках конкурса получат около полутора тысяч проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

2 октября, 10:10

Фото © фондкультурныхинициатив.рф

Создание Фонда культурных инициатив при Президенте России вдохнуло новую здоровую энергетику в сообщество творцов, даже несмотря на то что период пандемии задержал рождение многих проектов. Об этом Лайфу рассказала генеральный директор единственной в стране радиостанции классической музыки "Орфей" Ирина Герасимова.

"Фонд появился своевременно и дал надежду на будущее соискателям, привлёк новых участников культурной среды, способствовал созданию новых интересных проектов, открытию новых имён и молодых талантов. Хочу от всей души поздравить всех победителей конкурса и пожелать успеха в будущем тем, кому в этом году не повезло", — сказала она.

Напомним, грантовую поддержку в рамках конкурса получат почти полторы тысячи проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Выбраны они были по результатам независимой экспертной оценки. Комплексная оценка каждого проекта проводилась одновременно как минимум двумя независимыми экспертами по 10 установленным критериям, уточняется на сайте фонда.

Финансирование Президентского фонда культурных инициатив увеличат до 10 млрд

Финансирование Президентского фонда культурных инициатив увеличат до 10 млрд

О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов был назначен гендиректором фонда 7 июня.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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