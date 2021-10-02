"Амур" по буллитам победил рижское "Динамо" в КХЛ
Автором решающего броска стал чешский нападающий дальневосточного клуба Радан Ленц.
Фото © ХК "Амур"
Хабаровский "Амур" дома в серии буллитов одолел рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Автором победного буллита стал чешский нападающий дальневосточного клуба Радан Ленц. В основное время в составе "Амура" отличились Александр Горшков и Роман Любимов. У динамовцев голы на счету Кристапса Зиле и Николая Елисеева.
"Амур" набрал девять очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Рижский клуб с десятью баллами идёт на предпоследней, 11-й, позиции на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" — "Динамо" Рига — 3:2 (по буллитам)
Шайбы: Горшков 24' (1:0), Любимов 26' (2:0), Зиле 27' (2:1), Елисеев 46' (2:2)
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