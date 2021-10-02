В Минске пропал журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко

Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко. По его словам, корреспондент не выходит на связь уже почти сутки.

"Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. Мы не можем до родителей дозвониться тоже. Родители не отвечают, он не отвечает нам со вчерашнего дня с 16:00. То, что он куда-то пропал, подтверждаем, но куда… Пока больше не можем ничего сказать", — передаёт слова Сунгоркина РИА "Новости".