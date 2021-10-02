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В Минске пропал журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко

В редакции издания не исключают, что он мог быть задержан правоохранительными органами.

2 октября, 10:28
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/viasna96/7444" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Весна</a></p>

Фото © Telegram / Весна

Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко. По его словам, корреспондент не выходит на связь уже почти сутки.

"Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. Мы не можем до родителей дозвониться тоже. Родители не отвечают, он не отвечает нам со вчерашнего дня с 16:00. То, что он куда-то пропал, подтверждаем, но куда… Пока больше не можем ничего сказать", передаёт слова Сунгоркина РИА "Новости".

По версии правозащитников центра "Весна", Можейко задержали правоохранители. По одним данным, это произошло в Москве, по другим — в Минске. При этом, по словам Сунгоркина, журналист должен был находиться в белорусской столице, служебных командировок в РФ он не планировал. При этом главред КП не исключил, что корреспондент мог куда-то поехать в частном порядке.

Ранее Лайф сообщал о том, что при освещении акций протеста в Минске задержаны корреспондент газеты "Коммерсант" Кирилл Кривошеев и фотограф "Известий" Павел Волков. Позже представителей СМИ отпустили.

СМИ: В Минске пропала оппозиционерка Мария Колесникова

СМИ: В Минске пропала оппозиционерка Мария Колесникова

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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