В Минске пропал журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко
В редакции издания не исключают, что он мог быть задержан правоохранительными органами.
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Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко. По его словам, корреспондент не выходит на связь уже почти сутки.
"Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. Мы не можем до родителей дозвониться тоже. Родители не отвечают, он не отвечает нам со вчерашнего дня с 16:00. То, что он куда-то пропал, подтверждаем, но куда… Пока больше не можем ничего сказать", — передаёт слова Сунгоркина РИА "Новости".
По версии правозащитников центра "Весна", Можейко задержали правоохранители. По одним данным, это произошло в Москве, по другим — в Минске. При этом, по словам Сунгоркина, журналист должен был находиться в белорусской столице, служебных командировок в РФ он не планировал. При этом главред КП не исключил, что корреспондент мог куда-то поехать в частном порядке.
Ранее Лайф сообщал о том, что при освещении акций протеста в Минске задержаны корреспондент газеты "Коммерсант" Кирилл Кривошеев и фотограф "Известий" Павел Волков. Позже представителей СМИ отпустили.
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