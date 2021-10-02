Чувашия вводит QR-коды для посещения кафе, музеев и фитнес-центров

Власти Чувашской Республики заявили, что с 10 октября вводят QR-коды для посещения культурных мероприятий, заведений общепита и фитнес-центров из-за роста числа заболевших коронавирусом.

"QR-код нужно будет предъявлять на входе в заведения общепита, учреждения культуры и спорта. Нововведение коснётся граждан старше 18 лет", — говорится на официальной странице регионального правительства в "Фейсбуке".