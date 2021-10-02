Чувашия вводит QR-коды для посещения кафе, музеев и фитнес-центров
Местным организациям придётся установить специальное приложение, чтобы считывать коды на входе в заведение.
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Власти Чувашской Республики заявили, что с 10 октября вводят QR-коды для посещения культурных мероприятий, заведений общепита и фитнес-центров из-за роста числа заболевших коронавирусом.
"QR-код нужно будет предъявлять на входе в заведения общепита, учреждения культуры и спорта. Нововведение коснётся граждан старше 18 лет", — говорится на официальной странице регионального правительства в "Фейсбуке".
Уточняется, что QR-коды будет считывать специальное приложение. Программа появится в Play Маркет 6 октября. Её нужно будет установить организациям, а не посетителям.
А ранее Лайф рассказывал, что в Ульяновской области введут QR-коды для посещения ресторанов и фитнес-центров. Также власти Пермского края решили ужесточить антиковидные меры и ввести такую же систему, но пока распространить её лишь на культурные и спортивные мероприятия. Схожее решение приняли и в Удмуртии. Там с 5 октября будет запрещена работа фудкортов за исключением вокзалов, аэропорта, АЗС, а также заведений, где работает доставка. Наличие QR-кода, сертификата о вакцинации или ПЦР-теста станет обязательным условием для посетителей массовых спортивных, культурных и просветительских мероприятий.
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