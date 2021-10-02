Эксперт по расшифровке сновидений Тереза Чонг раскрыла истинный смысл самых популярных ночных грёз, которые время от времени посещают большинство людей, — от падения с большой высоты и публичного обнажения до измены и смерти, пишет Mirror.

Измена

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Вопреки распространённому мнению, сон о сексе с кем-то, кроме вашего партнёра или партнёрши, не означает, что вы влюблены в этого человека. Вас могут привлекать лишь некоторые аспекты его личности, например чувство юмора. Впрочем, этот сюжет также может указывать на то, что в существующих отношениях вам чего-то не хватает. Вероятно, вы испытываете потребность выйти из зоны комфорта, раскрыть свой творческий потенциал или просто почувствовать себя "более живым".

Публичное обнажение

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Этот сюжет основан на стремлении вернуться к настоящему себе, лишённому притворства и не обременённому ожиданиями других. Вы хотите предстать перед людьми таким, какой вы есть на самом деле. В зависимости от жизненных обстоятельств публичная нагота во сне также может быть символом уязвимости или страха разоблачения. И в том и в другом случае мозг обращается к вашему истинному "я".

Неподготовленность к экзамену

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Этот сон связан с чувством, что вы не соответствуете стандартам, которые вы сами для себя установили. Или, возможно, вы чувствуете, что не оправдываете ожиданий других. Если вам снится нечто подобное, стоить подумать о повышении самооценки. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах, а не на слабостях.

Падение с большой высоты

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Это самый популярный сюжет сновидений. Он является явным признаком того, что вы чувствуете, как ваши жизненные обстоятельства выходят из-под контроля. Вам следует стать более осознанным, чтобы не впасть в импульсивность или полное безрассудство. Превратите падение в полёт.

Преследование

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Если во сне за вами гонятся, это означает, что в реальной жизни вы избегаете чего-то, с чем нужно столкнуться для личностного роста. Это особенно актуально, если сюжет повторяется. Скорее всего, вы скрываетесь от болезненных эмоций или пытаетесь уйти от ответственности, взятой на себя самим собой или возложенной на вас другими. Пора перестать бежать.

Опоздание на важную встречу

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Этот сюжет связан с ощущением упущенной возможности. Постарайтесь выяснить, что это за возможность. Такой сон послужит вам напоминанием о необходимости быть бдительным и подготовленным к любому развитию событий.

Беременность

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Сон о беременности означает, что вам нужно набраться терпения и дождаться реализации текущих идей и планов. Этот сюжет также может служить символом больших начинаний, творческого проекта или новых отношений. В общем, впереди всё самое интересное.

Встреча со знаменитостью

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Встреча со знаменитостью во сне указывает на стремление к подражанию положительным качествам или талантам кумира. Или на желание быть более узнаваемым, если вы чувствуете себя недооценённым.

Отчаянные поиски туалета

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В реальной жизни вы испытываете разочарование или не уделяете достаточно времени самому себе. Этот сюжет также может указывать на неспособность справиться с обидами или противостоять негативным чувствам. Обратите внимание на своё личное пространство и эмоциональные потребности.

Смерть

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