Стендап-комик с треском провалила первое свидание, после которого парень лишился внутреннего органа

У многих есть одна-две неловкие истории о том, как первое свидание закончилось фиаско, однако мало кто сможет теперь переплюнуть Лорен Паттисон из британского города Ньюкасл-апон-Тайна. Стендап-комик решила наконец-то устроить личную жизнь и согласилась на свидание с милым молодым человеком. Девушка планировала покорить его своими кулинарными способностями, поэтому и приготовила паэлью с морепродуктами.

Фото © Instagram / lauren_pattison

Но, оказывается, у парня была аллергия на креветки, о которой ни он, ни Лорен не знали. Зато следующие несколько часов на полу в туалете расставили все точки над "i". Возлюбленный Лорен угодил в больницу с аппендицитом, где ему пришлось сделать операцию. А девушка, чувствуя вину по всем фронтам, принесла ему извинительную открытку, фото которой она поделилась в "Твиттере". Она подписала его так: "Как дела на личном фронте, Лорен? Просто офигенно, спасибо, что спросили".

Прости, что сделала тебе паэлью, которая вызвала у тебя аллергическую реакцию, это всё привело к аппендициту, и теперь у тебя минус один внутренний орган. Я хотела украсть твоё сердце, а спёрла аппендикс. Ошибочка вышла. Поправляйся скорее, твоя креветка Лорен Лорен Паттисон

Фото © Twitter / Lauren Pattison и Facebook / Lauren Pattison

Пользователи Сети не смогли оставить девушку в покое, принявшись над ней шутить, особенно когда та призналась, что парень совсем на неё не сердится. Более того, он посчитал всю ситуацию жутко комичной и даже согласился на второе свидание — только без креветок.

Фото © Instagram / lauren_pattison

Посмотри на это с позитивной стороны — это был наименее важный орган, а могло достаться сердцу или селезёнке... Надеюсь, тебя это утешит Пользователь "Твиттера"

Ты его едва не убила, а он тебя даже не бросил? Я считаю, это успех Пользователь "Твиттера"