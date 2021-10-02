Стендап-комик с треском провалила первое свидание, после которого парень лишился внутреннего органа
Лорен рассказала обо всём в "Твиттере", чтобы те девушки, которые считают себя неудачницами, поняли, насколько они не разбираются в жизни.
У многих есть одна-две неловкие истории о том, как первое свидание закончилось фиаско, однако мало кто сможет теперь переплюнуть Лорен Паттисон из британского города Ньюкасл-апон-Тайна. Стендап-комик решила наконец-то устроить личную жизнь и согласилась на свидание с милым молодым человеком. Девушка планировала покорить его своими кулинарными способностями, поэтому и приготовила паэлью с морепродуктами.
Но, оказывается, у парня была аллергия на креветки, о которой ни он, ни Лорен не знали. Зато следующие несколько часов на полу в туалете расставили все точки над "i". Возлюбленный Лорен угодил в больницу с аппендицитом, где ему пришлось сделать операцию. А девушка, чувствуя вину по всем фронтам, принесла ему извинительную открытку, фото которой она поделилась в "Твиттере". Она подписала его так: "Как дела на личном фронте, Лорен? Просто офигенно, спасибо, что спросили".
Прости, что сделала тебе паэлью, которая вызвала у тебя аллергическую реакцию, это всё привело к аппендициту, и теперь у тебя минус один внутренний орган. Я хотела украсть твоё сердце, а спёрла аппендикс. Ошибочка вышла. Поправляйся скорее, твоя креветка Лорен
Фото © Twitter / Lauren Pattison и Facebook / Lauren Pattison
Пользователи Сети не смогли оставить девушку в покое, принявшись над ней шутить, особенно когда та призналась, что парень совсем на неё не сердится. Более того, он посчитал всю ситуацию жутко комичной и даже согласился на второе свидание — только без креветок.
Посмотри на это с позитивной стороны — это был наименее важный орган, а могло достаться сердцу или селезёнке... Надеюсь, тебя это утешит
Ты его едва не убила, а он тебя даже не бросил? Я считаю, это успех
Это словно сюжет романтической комедии. А потом в больнице вы поняли, что важны не внутренние органы, а ваша любовь
WOW-funny
Клиентка сделала пошлую опечатку в СМС, из-за которой она каждый раз краснела, увидев сантехника
27 сентября, 15:25
В Twitter нашли настолько постыдные фото из клуба, что даже не верится, что ещё есть такие тусовки
27 сентября, 07:40
Жильцы испугались за ребёнка, которого морила голодом соседка, но правда рассмешила даже соцслужбы
26 сентября, 16:00
Комментариев: 0