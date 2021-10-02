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Стендап-комик с треском провалила первое свидание, после которого парень лишился внутреннего органа

Лорен рассказала обо всём в "Твиттере", чтобы те девушки, которые считают себя неудачницами, поняли, насколько они не разбираются в жизни.

2 октября, 08:00

Фото © Instagram / lauren_pattison

У многих есть одна-две неловкие истории о том, как первое свидание закончилось фиаско, однако мало кто сможет теперь переплюнуть Лорен Паттисон из британского города Ньюкасл-апон-Тайна. Стендап-комик решила наконец-то устроить личную жизнь и согласилась на свидание с милым молодым человеком. Девушка планировала покорить его своими кулинарными способностями, поэтому и приготовила паэлью с морепродуктами.

Фото © Instagram / lauren_pattison

Фото © Instagram / lauren_pattison

Но, оказывается, у парня была аллергия на креветки, о которой ни он, ни Лорен не знали. Зато следующие несколько часов на полу в туалете расставили все точки над "i". Возлюбленный Лорен угодил в больницу с аппендицитом, где ему пришлось сделать операцию. А девушка, чувствуя вину по всем фронтам, принесла ему извинительную открытку, фото которой она поделилась в "Твиттере". Она подписала его так: "Как дела на личном фронте, Лорен? Просто офигенно, спасибо, что спросили".

Прости, что сделала тебе паэлью, которая вызвала у тебя аллергическую реакцию, это всё привело к аппендициту, и теперь у тебя минус один внутренний орган. Я хотела украсть твоё сердце, а спёрла аппендикс. Ошибочка вышла. Поправляйся скорее, твоя креветка Лорен

Лорен Паттисон

Фото © Twitter / Lauren Pattison и Facebook / Lauren Pattison

Фото © Twitter / Lauren Pattison и Facebook / Lauren Pattison

Пользователи Сети не смогли оставить девушку в покое, принявшись над ней шутить, особенно когда та призналась, что парень совсем на неё не сердится. Более того, он посчитал всю ситуацию жутко комичной и даже согласился на второе свидание — только без креветок.

Фото © Instagram / lauren_pattison

Фото © Instagram / lauren_pattison

Посмотри на это с позитивной стороны — это был наименее важный орган, а могло достаться сердцу или селезёнке... Надеюсь, тебя это утешит

Пользователь "Твиттера"

Ты его едва не убила, а он тебя даже не бросил? Я считаю, это успех

Пользователь "Твиттера"

Это словно сюжет романтической комедии. А потом в больнице вы поняли, что важны не внутренние органы, а ваша любовь

Пользователь "Твиттера"

Жильцы испугались за ребёнка, которого морила голодом соседка, но правда рассмешила даже соцслужбы

Жильцы испугались за ребёнка, которого морила голодом соседка, но правда рассмешила даже соцслужбы

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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