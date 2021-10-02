Пять знаков зодиака, чьи мистические способности поразили даже победителя "Битвы экстрасенсов"

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Верите вы в мистические способности людей или нет, но они определённо есть у каждого. У кого-то могут дремать внутри и никак не проявляться без веских причин. У других, как у супергероев, проявляются по их собственной воле. Но есть пять знаков зодиака, у которых мистические и экстрасенсорные способности видны практически невооружённым взглядом. Их назвал победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа.

Овен

Тот знак зодиака, который лучше и не пытаться обмануть или ввести в заблуждение. Особенно если вы с ним в близких отношениях. Во-первых, Овны хорошо разбираются в людях. А во-вторых, многоступенчатый внутренний фильтр правды и просто экстрасенсорные способности позволят быстро разоблачить любую ложь.

Близнецы

У Близнецов особый врождённый дар. Они удивительным образом умеют находить потерянные вещи. Это связано не только с мистическими способностями, но и с хорошей памятью. Если потеряли ключи, телефон или что-то ещё важное — обращайтесь к Близнецам. И вскоре они достанут эту вещь буквально из четвёртого измерения.

Водолей

Этот знак зодиака от природы наделён такой мощной эмпатией, что со временем она может перерасти в дар предвидения. Если близкий вам Водолей вдруг что-то почувствует и резко предложит отменить дальнюю поездку или отложить крупную покупку — стоит прислушаться. Возможно, совет сбережёт лишние нервы, время и даже здоровье. Однако не стоит самим советоваться перед важным делом заранее. Если так будет нужно — Водолей и так всё скажет.

Телец

Главная сверхспособность Тельцов — железобетонная логика. И такая логика, возведённая в абсолют, выливается просто в мистические возможности. Этот знак, будто Доктор Стрейндж, может заранее просчитать все варианты событий и оказаться в нужное время в нужном месте. При этом логика и расчёт подкрепляются просто феноменальным везением, что делает Тельцов практически неуязвимыми.

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