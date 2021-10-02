"Что ты ешь вообще?": Ченнинг Татум увидел пресс 57-летней рок-звезды, и такой зависти от него не ожидали даже фанаты
Актёр принялся выпытывать у Кравица, что тот добавляет в воду, чтобы в таком солидном возрасте выглядеть словно бодибилдер.
Популярный 41-летний актёр Ченнинг Татум получил на днях серьёзный удар по уверенности в себе, когда в ленте "Инстаграма" увидел фото Ленни Кравица. 57-летняя рок-звезда всю ночь работала над тремя альбомами, а после решила побаловать фанатов снимками на кухне в расстёгнутой рубашке.
Фото © Instagram / lennykravitz
Музыкант прикрывал глаза солнцезащитными очками, которые стали неотъемлемой частью его образа. Ленни варил себе кофе, демонстрируя каменный пресс, которому просто нельзя не завидовать. Видимо, так же решил и Татум, который пришёл шуточно возмущаться в комментарии.
Боже мой, чувак! Что ты ешь вообще? Или тебе в воду что-то добавляют? Или во всём виноваты гены? Это ненормально! Ты что, пресс сутками качаешь?
Но Ленни Кравица любят не только за красивую музыку, но и за чувство юмора. Он быстро ответил актёру: "Чувак, я просто готовлюсь к новой части "Супер Майка"! Может, у тебя связи какие есть?" Эта переписка рассмешила подписчиков звёзд, ведь статус популярной звезды закрепился за Ченнингом Татумом в том числе после съёмок в фильмах "Супер Майк" и "Супер Майк XXL".
Фото © Instagram / lennykravitz и lesparisiennesdumonde
Шутки шутками, но у Ленни Кравица есть опыт и в киноиндустрии, многим он запомнился по роли стилиста Цинны в "Голодных играх". Поэтому музыкант вполне может присоединиться к актёрскому составу "Супер Майка", если такой надумают снимать. Ну а уязвлённое самолюбие Татума в комментариях пришли восстанавливать фанаты. "Ты сам в шикарной форме!", "Не обращай внимания, он просто вампир!" — писали ему поклонники.
Фото © Instagram / white__sage и Кинопоиск
С Ленни Кравицем актёра связывают не только рабочие отношения. После расставания с певицей Джесси Джей Татума стали замечать с коллегой Зои Кравиц ("Фантастические твари", "Безумный Макс"). Они вместе ходили на прогулки, катались на велосипедах и даже пришли вместе на Met Gala. И теперь роман Татума с 32-летней дочерью Ленни Кравица невозможно отрицать.
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