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"Что ты ешь вообще?": Ченнинг Татум увидел пресс 57-летней рок-звезды, и такой зависти от него не ожидали даже фанаты

Актёр принялся выпытывать у Кравица, что тот добавляет в воду, чтобы в таком солидном возрасте выглядеть словно бодибилдер.

2 октября, 06:00

Фото © Кинопоиск / "Супер Майк"

Популярный 41-летний актёр Ченнинг Татум получил на днях серьёзный удар по уверенности в себе, когда в ленте "Инстаграма" увидел фото Ленни Кравица. 57-летняя рок-звезда всю ночь работала над тремя альбомами, а после решила побаловать фанатов снимками на кухне в расстёгнутой рубашке.

Фото © Instagram / lennykravitz

Фото © Instagram / lennykravitz

Музыкант прикрывал глаза солнцезащитными очками, которые стали неотъемлемой частью его образа. Ленни варил себе кофе, демонстрируя каменный пресс, которому просто нельзя не завидовать. Видимо, так же решил и Татум, который пришёл шуточно возмущаться в комментарии.

Боже мой, чувак! Что ты ешь вообще? Или тебе в воду что-то добавляют? Или во всём виноваты гены? Это ненормально! Ты что, пресс сутками качаешь?

Чаннинг Татум

Фото © Кинопоиск / "Супер Майк"

Фото © Кинопоиск / "Супер Майк"

Но Ленни Кравица любят не только за красивую музыку, но и за чувство юмора. Он быстро ответил актёру: "Чувак, я просто готовлюсь к новой части "Супер Майка"! Может, у тебя связи какие есть?" Эта переписка рассмешила подписчиков звёзд, ведь статус популярной звезды закрепился за Ченнингом Татумом в том числе после съёмок в фильмах "Супер Майк" и "Супер Майк XXL".

Фото © Instagram / lennykravitz и lesparisiennesdumonde

Фото © Instagram / lennykravitz и lesparisiennesdumonde

Шутки шутками, но у Ленни Кравица есть опыт и в киноиндустрии, многим он запомнился по роли стилиста Цинны в "Голодных играх". Поэтому музыкант вполне может присоединиться к актёрскому составу "Супер Майка", если такой надумают снимать. Ну а уязвлённое самолюбие Татума в комментариях пришли восстанавливать фанаты. "Ты сам в шикарной форме!", "Не обращай внимания, он просто вампир!" — писали ему поклонники.

Фото © Instagram / white__sage и Кинопоиск

Фото © Instagram / white__sage и Кинопоиск

С Ленни Кравицем актёра связывают не только рабочие отношения. После расставания с певицей Джесси Джей Татума стали замечать с коллегой Зои Кравиц ("Фантастические твари", "Безумный Макс"). Они вместе ходили на прогулки, катались на велосипедах и даже пришли вместе на Met Gala. И теперь роман Татума с 32-летней дочерью Ленни Кравица невозможно отрицать.

Повар-миллионер из Турции показал, каким невзрачным он был, прежде чем обрёл всемирную популярность

Повар-миллионер из Турции показал, каким невзрачным он был, прежде чем обрёл всемирную популярность

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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