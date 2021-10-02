"Что ты ешь вообще?": Ченнинг Татум увидел пресс 57-летней рок-звезды, и такой зависти от него не ожидали даже фанаты

Актёр принялся выпытывать у Кравица, что тот добавляет в воду, чтобы в таком солидном возрасте выглядеть словно бодибилдер.