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Жильцы испугались за ребёнка, которого морила голодом соседка, но правда рассмешила даже соцслужбы

Кейли немало повеселилась над смущённым специалистом, который понял, что на самом деле происходит в её доме.

26 сентября, 16:00

Фото © TikTok / hamblin1987backup

Блогерша Кейли поделилась с подписчиками в "Тиктоке" настолько забавной историей, что она мгновенно завирусилась, набрав за сутки 2,2 миллиона просмотров. Женщина рассказала о неловком моменте, как к ней на днях внезапно нагрянула социальная служба. Специалистам поступил звонок, что Кейли жестоко обращается со своим сыном Джорджем, постоянно кричит на него и отказывается его кормить.

Видео © TikTok / hamblin1987backup

Соседи были обеспокоены состоянием мальчика, ведь они постоянно слышали: "С тебя хватит! Сколько можно жрать! Я тебя уже сегодня кормила трижды!" Кейли сперва не поняла, чего от неё хочет соцработница, а когда та обо всём рассказала — едва сдержала хохот.

"Так, может, вы хотите посмотреть на Джорджа, ну, знаете, чтобы оценить его состояние?" — невинно предложила Кейли и повела специалиста на второй этаж.

Фото © TikTok / hamblin1987backup

Фото © TikTok / hamblin1987backup

Там их встретил гладкошёрстный котик с рыже-белым окрасом, который и оказался Джорджем. Соцработница с ужасом посмотрела на Кейли, надеясь, что та шутит, но нет, женщина была совершенно серьёзна.

"Дорогая, тут бы больше подошла служба защиты животных, но никак не ваша", — заявила Кейли и рассмеялась.

Фото © TikTok / hamblin1987backup

Фото © TikTok / hamblin1987backup

Видели бы вы лицо той бедной дамочки! И да, пользуясь случаем, хочу сказать. Дорогие соседи! Отстаньте от меня, пожалуйста! Этот грёбаный кот есть три раза в день, это не считая перекусов, и ему всё мало! Нельзя столько жрать!

Кейли

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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