Жильцы испугались за ребёнка, которого морила голодом соседка, но правда рассмешила даже соцслужбы

Блогерша Кейли поделилась с подписчиками в "Тиктоке" настолько забавной историей , что она мгновенно завирусилась, набрав за сутки 2,2 миллиона просмотров. Женщина рассказала о неловком моменте, как к ней на днях внезапно нагрянула социальная служба. Специалистам поступил звонок, что Кейли жестоко обращается со своим сыном Джорджем, постоянно кричит на него и отказывается его кормить.

Соседи были обеспокоены состоянием мальчика, ведь они постоянно слышали: "С тебя хватит! Сколько можно жрать! Я тебя уже сегодня кормила трижды!" Кейли сперва не поняла, чего от неё хочет соцработница, а когда та обо всём рассказала — едва сдержала хохот.

"Так, может, вы хотите посмотреть на Джорджа, ну, знаете, чтобы оценить его состояние?" — невинно предложила Кейли и повела специалиста на второй этаж.