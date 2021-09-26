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Девушка подарила украшение подруге, которая спала с её женихом, и вот в чём заключалась её месть

В каталоге ювелирной фирмы DBL JEWELRY есть украшения, на которые клиенты могут заказать индивидуальную гравировку. Обычно надписи мало что значат, но недавно поступила заявка с мощной предысторией.

26 сентября, 14:00

Кадры из видео © TikTok / dbljewelry

Владелица компании поделилась ситуацией в тикток-аккаунте бренда dbljewelry. В ролике девушка рассказала, что недавно к ним на почту поступила очень эмоциональная заявка на гравированную подвеску. Из письма стало ясно, что жених изменил заказчице с её же лучшей подругой по имени Валентина. По этому поводу она решила сделать предательнице небольшой "подарок". Текст гравировки говорит сам за себя.

Только что узнала, что мой жених изменил мне с МОЕЙ ЛУЧШЕЙ ПОДРУГОЙ. У неё день рождения 11 июля, и я хочу вручить ей подарок у всех на виду. Оплатила его кредиткой, не беспокойся

Текст заявки

Кадры из видео © TikTok / dbljewelry

Валентина.

Забирай мои объедки

Гравировка на подвеске

Мало того, помимо подвески с обращением к Валентине на цепочке будет висеть ещё одна — в форме змеи. Так предательница точно должна понять смысл надписи. Видео появилось в аккаунте dbljewelry ещё в прошлом месяце, и за последние недели оно сильно завирусилось в соцсети. Всего ролик оценило порядка двухсот тысяч человек, а посмотрели его больше миллиона раз!

Кадры из видео © TikTok / dbljewelry

Кадры из видео © TikTok / dbljewelry

Не понимаю, почему люди тратят время и деньги на других людей, которые им даже не нравятся

user4l85

Чёрт, хотела бы я видеть её реакцию

brendagomez_14

В таком случае можно было бы обойтись одной змеёй

editz._.noir16

Блогерша поймала своего идеального парня на измене, после того как просто забила его имя в Google

Блогерша поймала своего идеального парня на измене, после того как просто забила его имя в Google

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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