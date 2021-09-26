Девушка подарила украшение подруге, которая спала с её женихом, и вот в чём заключалась её месть

В каталоге ювелирной фирмы DBL JEWELRY есть украшения, на которые клиенты могут заказать индивидуальную гравировку. Обычно надписи мало что значат, но недавно поступила заявка с мощной предысторией.