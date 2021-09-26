Девушка подарила украшение подруге, которая спала с её женихом, и вот в чём заключалась её месть
В каталоге ювелирной фирмы DBL JEWELRY есть украшения, на которые клиенты могут заказать индивидуальную гравировку. Обычно надписи мало что значат, но недавно поступила заявка с мощной предысторией.
Владелица компании поделилась ситуацией в тикток-аккаунте бренда dbljewelry. В ролике девушка рассказала, что недавно к ним на почту поступила очень эмоциональная заявка на гравированную подвеску. Из письма стало ясно, что жених изменил заказчице с её же лучшей подругой по имени Валентина. По этому поводу она решила сделать предательнице небольшой "подарок". Текст гравировки говорит сам за себя.
Только что узнала, что мой жених изменил мне с МОЕЙ ЛУЧШЕЙ ПОДРУГОЙ. У неё день рождения 11 июля, и я хочу вручить ей подарок у всех на виду. Оплатила его кредиткой, не беспокойся
Валентина.
Забирай мои объедки
Мало того, помимо подвески с обращением к Валентине на цепочке будет висеть ещё одна — в форме змеи. Так предательница точно должна понять смысл надписи. Видео появилось в аккаунте dbljewelry ещё в прошлом месяце, и за последние недели оно сильно завирусилось в соцсети. Всего ролик оценило порядка двухсот тысяч человек, а посмотрели его больше миллиона раз!
Не понимаю, почему люди тратят время и деньги на других людей, которые им даже не нравятся
Чёрт, хотела бы я видеть её реакцию
В таком случае можно было бы обойтись одной змеёй
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