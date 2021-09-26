Модель вышла в свет в таком откровенном платье, что вскоре ей пришлось извиняться перед отцом
Девушка сразу приковала к себе внимание, но не все одобрили её вкус.
20-летняя американская модель Амелия Грей Хэмлин пришла на вечеринку, проходившую в рамках Недели моды в Лондоне, и заставила публику смущённо отводить взгляд. Для выхода в свет девушка выбрала блестящее платье в сеточку от дизайнера Натальи Феднер, пишет People.
Дело в том, что наряд красавицы оказался прозрачным. Но девушка решила не надевать под него бра, гордо показывая всё, чем наделила её природа. При этом Амелия не только смутила гостей мероприятия, но и поделилась пикантными фото в "Инстаграме".
Шокированные пользователи, увидев голые снимки, стали интересоваться, что об этом подумал бы отец модели. Вопрос, видимо, действительно оказался острым, и вскоре девушка показала скриншот переписки, где извинялась перед своим 69-летним родителем, заявив, что это просто такая мода.
Амелия Грей Хэмлин — дочь актёра Гарри Хэмлина, известного своей работой в сериале "Закон Лос-Анджелеса", и актрисы, телеведущей и светской львицы Лизы Ринны. У девушки есть старшая сестра — модель Далила Белль.