15 самых страшных моментов, которые попали на камеру, и ни в коем случае не смотрите это перед сном
Кто-то, сталкиваясь с чем-то страшным, тут же бежит прочь куда подальше. Другие же, напротив, останавливаются... и достают телефон, чтобы запечатлеть этот ужас. Ниже — 15 кадров от таких смельчаков.
"Однажды вечером друг пошёл на прогулку и увидел эту женщину, просто стоящую на крыше"
"Это осиное гнездо... Я даже не знаю, из-за чего мне должно стать жутко в первую очередь"
"Внутри птицеводческой фермы"
"Хотел запереть заднюю дверь. Там уже был гость"
"Получил уведомление на телефон посреди ночи: "Ваш умный дверной звонок заметил гостя"
"Вы знали, что у некоторых кальмаров есть шипы в их присосках?"
"Пришёл на парковку, а у меня порезаны шины. На лобовом — записка: "Тебя было ну очень легко найти, Марк. Тебе следует ездить осторожнее"
"Покрытая копотью паутина"
"Комната улыбок"
"У этого осьминога была редкая мутация, из-за которой его щупальца разветвляются"
"Выяснилось, что в подвале нашего дома есть бункер. Мне удалось втиснуть телефон в щель приоткрытой двери, чтобы сделать этот жуткий снимок"
"Когда-то это был добротный дом"
"Мне приходится каждый раз спускаться по этой лестнице, чтобы уйти с работы"
"Хеллоуин, начало 1900-х годов"
"Просто медведи..."
Ещё больше примеров фотографий, от которых кровь в жилах стынет, — в сабреддите Creepy ("жутко").
WOW-news
Студент после дождя делает чарующие фотоперевёртыши, показывая, что параллельный мир существует
сегодня в 10:00
Список абьюзера: 11 чудовищных запретов, которые должна была соблюдать девушка, состоящая в токсичных отношениях
сегодня в 09:00
Три знака зодиака, которые не смогут жениться до 30, даже если очень захотят
сегодня в 07:00
Комментариев: 0