15 самых страшных моментов, которые попали на камеру, и ни в коем случае не смотрите это перед сном

"Однажды вечером друг пошёл на прогулку и увидел эту женщину, просто стоящую на крыше"

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"Это осиное гнездо... Я даже не знаю, из-за чего мне должно стать жутко в первую очередь"

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"Внутри птицеводческой фермы"

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"Хотел запереть заднюю дверь. Там уже был гость"

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"Получил уведомление на телефон посреди ночи: "Ваш умный дверной звонок заметил гостя"

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"Вы знали, что у некоторых кальмаров есть шипы в их присосках?"

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"Пришёл на парковку, а у меня порезаны шины. На лобовом — записка: "Тебя было ну очень легко найти, Марк. Тебе следует ездить осторожнее"

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"Покрытая копотью паутина"

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"Комната улыбок"

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"У этого осьминога была редкая мутация, из-за которой его щупальца разветвляются"

Фото © Reddit / Creepy

"Выяснилось, что в подвале нашего дома есть бункер. Мне удалось втиснуть телефон в щель приоткрытой двери, чтобы сделать этот жуткий снимок"

Фото © Reddit / Creepy

"Когда-то это был добротный дом"

Фото © Reddit / Creepy

"Мне приходится каждый раз спускаться по этой лестнице, чтобы уйти с работы"

Фото © Reddit / Creepy

"Хеллоуин, начало 1900-х годов"

Фото © Reddit / Creepy

"Просто медведи..."

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Ещё больше примеров фотографий, от которых кровь в жилах стынет, — в сабреддите Creepy ("жутко").