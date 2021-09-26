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15 самых страшных моментов, которые попали на камеру, и ни в коем случае не смотрите это перед сном

Кто-то, сталкиваясь с чем-то страшным, тут же бежит прочь куда подальше. Другие же, напротив, останавливаются... и достают телефон, чтобы запечатлеть этот ужас. Ниже — 15 кадров от таких смельчаков.

26 сентября, 11:00

Фото © Reddit / Creepy

"Однажды вечером друг пошёл на прогулку и увидел эту женщину, просто стоящую на крыше"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Это осиное гнездо... Я даже не знаю, из-за чего мне должно стать жутко в первую очередь"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Внутри птицеводческой фермы"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Хотел запереть заднюю дверь. Там уже был гость"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Получил уведомление на телефон посреди ночи: "Ваш умный дверной звонок заметил гостя"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Вы знали, что у некоторых кальмаров есть шипы в их присосках?"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Пришёл на парковку, а у меня порезаны шины. На лобовом — записка: "Тебя было ну очень легко найти, Марк. Тебе следует ездить осторожнее"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Покрытая копотью паутина"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Комната улыбок"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"У этого осьминога была редкая мутация, из-за которой его щупальца разветвляются"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Выяснилось, что в подвале нашего дома есть бункер. Мне удалось втиснуть телефон в щель приоткрытой двери, чтобы сделать этот жуткий снимок"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Когда-то это был добротный дом"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Мне приходится каждый раз спускаться по этой лестнице, чтобы уйти с работы"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Хеллоуин, начало 1900-х годов"

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

"Просто медведи..."

Фото © Reddit / Creepy

Фото © Reddit / Creepy

Ещё больше примеров фотографий, от которых кровь в жилах стынет, — в сабреддите Creepy ("жутко").

В Twitter появились настолько страшные МРТ беременных, что пользователи поверили в потусторонний мир

В Twitter появились настолько страшные МРТ беременных, что пользователи поверили в потусторонний мир

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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