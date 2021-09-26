НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Студент после дождя делает чарующие фотоперевёртыши, показывая, что параллельный мир существует

В жизни многое зависит от того, с какой стороны посмотреть на предмет или событие, и японский мастер доказывает это на своём примере.

26 сентября, 10:00

Фото © Twitter / shnimohus

В лужах под ногами порой можно увидеть невообразимую красоту, если смотреть на них так, как смотрит фотограф Шота Мебакуро из Киото, Япония

Фото © Twitter / shnimohus

Фото © Twitter / shnimohus

Гуляя с камерой после осадков, он выбирает особый ракурс, чтобы в воде отражался реальный мир в таком же масштабе

Фото © Twitter / shnimohus

Фото © Twitter / shnimohus

"Перевёрнутый мир, который я увидел после дождя", — подписал парень один из снимков. И действительно, если поменять на его фото верх и низ местами, разница будет заметна не сразу

Фото © Twitter / shnimohus

Фото © Twitter / shnimohus

Однако у Шоты есть не только кадры-иллюзии. В хорошую погоду парень отлично обходится без луж, снимая невероятные пейзажи, таинственные улочки, древние храмы и нежные портреты

Фото © Twitter / shnimohus

Фото © Twitter / shnimohus

В мастерстве японца сомневаться не приходится, однако выбор профессии у парня всё ещё впереди, пишет soranews24.com. Сейчас он студент, и неизвестно, сделает ли фотографию делом всей своей жизни

Фото © Twitter / shnimohus

Фото © Twitter / shnimohus

Но за работами Шоты в "Твиттере" и "Инстаграме" уже наблюдает более 80 тыс. восторженных поклонников, которым он открывает новый взгляд на мир

Девушка показала, каким оказался пёс под копной шерсти, заставив пользователей застыть от умиления

Девушка показала, каким оказался пёс под копной шерсти, заставив пользователей застыть от умиления

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Суд отменил решение об УДО убившего жену-модель фотографа Лошагина

20 сентября, 13:29

10 фотодоказательств того, что ваш мозг обмануть намного легче, чем вы думаете

вчера в 15:00

Netflix показал тизер сериала "Песочный человек" по комиксам Нила Геймана

сегодня в 09:17

Стюардесса назвала 5 привычек пассажиров, которые на самом деле сводят с ума весь экипаж

сегодня в 06:00

Порнозвезда решилась рассказать о самой смешной съёмке, в разгар которой её партнёр громко захрапел

сегодня в 08:00

Новости партнеров

Layer 1