Студент после дождя делает чарующие фотоперевёртыши, показывая, что параллельный мир существует
В жизни многое зависит от того, с какой стороны посмотреть на предмет или событие, и японский мастер доказывает это на своём примере.
В лужах под ногами порой можно увидеть невообразимую красоту, если смотреть на них так, как смотрит фотограф Шота Мебакуро из Киото, Япония
Гуляя с камерой после осадков, он выбирает особый ракурс, чтобы в воде отражался реальный мир в таком же масштабе
"Перевёрнутый мир, который я увидел после дождя", — подписал парень один из снимков. И действительно, если поменять на его фото верх и низ местами, разница будет заметна не сразу
Однако у Шоты есть не только кадры-иллюзии. В хорошую погоду парень отлично обходится без луж, снимая невероятные пейзажи, таинственные улочки, древние храмы и нежные портреты
В мастерстве японца сомневаться не приходится, однако выбор профессии у парня всё ещё впереди, пишет soranews24.com. Сейчас он студент, и неизвестно, сделает ли фотографию делом всей своей жизни
Но за работами Шоты в "Твиттере" и "Инстаграме" уже наблюдает более 80 тыс. восторженных поклонников, которым он открывает новый взгляд на мир
WOW-news
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