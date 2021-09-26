Студент после дождя делает чарующие фотоперевёртыши, показывая, что параллельный мир существует

В лужах под ногами порой можно увидеть невообразимую красоту, если смотреть на них так, как смотрит фотограф Шота Мебакуро из Киото, Япония

Фото © Twitter / shnimohus

Гуляя с камерой после осадков, он выбирает особый ракурс, чтобы в воде отражался реальный мир в таком же масштабе

Фото © Twitter / shnimohus

"Перевёрнутый мир, который я увидел после дождя", — подписал парень один из снимков. И действительно, если поменять на его фото верх и низ местами, разница будет заметна не сразу

Фото © Twitter / shnimohus

Однако у Шоты есть не только кадры-иллюзии. В хорошую погоду парень отлично обходится без луж, снимая невероятные пейзажи, таинственные улочки, древние храмы и нежные портреты

Фото © Twitter / shnimohus

В мастерстве японца сомневаться не приходится, однако выбор профессии у парня всё ещё впереди, пишет soranews24.com. Сейчас он студент, и неизвестно, сделает ли фотографию делом всей своей жизни

Фото © Twitter / shnimohus

Но за работами Шоты в "Твиттере" и "Инстаграме" уже наблюдает более 80 тыс. восторженных поклонников, которым он открывает новый взгляд на мир