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Татуировщица показала свою первую работу, и в Сети один вопрос: как клиентка ещё не убила её

Конечно, чтобы стать хорошим мастером, нужно очень много тренироваться, но не на живых же людях...

26 сентября, 12:00

Кадры из видео © TikTok / descendantofsalemwitches

Тиктокерша descendantofsalemwitches несколько месяцев назад решила, что хочет стать татуировщицей. Посмотрев десятки роликов на YouTube и тренируясь на обучающих материалах и на самой себе, девушка поняла: она готова применить навыки на другом человеке. Когда тату было готово, американка записала видео и опубликовала его в TikTok. Кто бы знал, чем это обернётся.

Должна отметить, для меня это довольно неплохо. Впервые сделала татуировку на ком-то, кроме себя

descendantofsalemwitches

Кадры из видео © TikTok / descendantofsalemwitches

На семисекундном ролике блогерша снимает с готовой татуировки бумажное полотенце и показывает минималистичную татуировку, изображающую лицо молодой девушки с розой. Смотря на этот ужас, даже непрофессионал поймёт: тут что-то не так. Постоянно меняющаяся толщина линии, кривые губы, ресница-гусеница, излишне графичная бровь, пальцы, даже отдалённо не напоминающие человеческие. Интересно, как отреагировала девушка, которой набили это произведение искусства.

Кадры из видео © TikTok / descendantofsalemwitches

Кадры из видео © TikTok / descendantofsalemwitches

Но есть и плюсы! После того как descendantofsalemwitches опубликовала видео, оно моментально стало вирусным. Пользователи соцсети в ужасе. Половина комментаторов просто умоляют автора видео оставить идею стать тату-мастером и прекратить уродовать людей, пишет Mirror.

О боже, пожалуйста, отложите машинку. Желательно навсегда

cup_of_tearex

А психологическая реабилитация бесплатно? В подарок...

sodooosow

Кстати, несмотря на волну хейта, девушка не сдалась и продолжает набивать партаки своим знакомым. На счету татуировщицы как минимум пять новых жертв

15 ужасных тату, которые превратились в произведения искусства, когда на помощь пришёл профессионал

15 ужасных тату, которые превратились в произведения искусства, когда на помощь пришёл профессионал

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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