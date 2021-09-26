Татуировщица показала свою первую работу, и в Сети один вопрос: как клиентка ещё не убила её
Конечно, чтобы стать хорошим мастером, нужно очень много тренироваться, но не на живых же людях...
Тиктокерша descendantofsalemwitches несколько месяцев назад решила, что хочет стать татуировщицей. Посмотрев десятки роликов на YouTube и тренируясь на обучающих материалах и на самой себе, девушка поняла: она готова применить навыки на другом человеке. Когда тату было готово, американка записала видео и опубликовала его в TikTok. Кто бы знал, чем это обернётся.
Должна отметить, для меня это довольно неплохо. Впервые сделала татуировку на ком-то, кроме себя
На семисекундном ролике блогерша снимает с готовой татуировки бумажное полотенце и показывает минималистичную татуировку, изображающую лицо молодой девушки с розой. Смотря на этот ужас, даже непрофессионал поймёт: тут что-то не так. Постоянно меняющаяся толщина линии, кривые губы, ресница-гусеница, излишне графичная бровь, пальцы, даже отдалённо не напоминающие человеческие. Интересно, как отреагировала девушка, которой набили это произведение искусства.
Но есть и плюсы! После того как descendantofsalemwitches опубликовала видео, оно моментально стало вирусным. Пользователи соцсети в ужасе. Половина комментаторов просто умоляют автора видео оставить идею стать тату-мастером и прекратить уродовать людей, пишет Mirror.
О боже, пожалуйста, отложите машинку. Желательно навсегда
А психологическая реабилитация бесплатно? В подарок...
Кстати, несмотря на волну хейта, девушка не сдалась и продолжает набивать партаки своим знакомым. На счету татуировщицы как минимум пять новых жертв
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